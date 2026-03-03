В Югре приняли решения о выдворении почти 400 иностранцев с начала года

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО — Югре) с начала 2026 года приняли 399 решений о выдворении иностранцев с территории РФ, сообщили в пресс-службе окружной полиции. С территории округа выдворили 259 иностранных граждан, в отношении шести вынесли решения о депортации.

Сотрудники полиции пресекли 1,4 тыс. нарушений правил въезда на территорию России (ст. 18 КоАП РФ и ст. 19.27 КоАП РФ). Полиция возбудила 156 уголовных дел по ст. 322, 322.1, 322.2 и 322.3 УК РФ (незаконное пересечение границы РФ).

Ранее в ХМАО иностранного гражданина выдворили за совершение намаза в общежитии. Суд установил, что он рассказывал о своей религии и хранил религиозную литературу, его оштрафовали за ведение миссионерской деятельности с нарушением законодательства.

Анна Капустина