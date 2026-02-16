Суд в ХМАО выдворил мигранта из страны за совершение намаза в общежитии

Нижневартовский районный суд (ХМАО—Югра) оштрафовал и постановил выдворить из России гражданина Узбекистана, который публично совершал намаз в общежитии, следует из картотеки суда.

Установлено, что мужчина работал вахтовым методом и проживал в общежитии на территории производственных баз. Там он ежедневно по пять раз в день совершал намаз. «Его проведение носило публичный характер, поскольку дверь в комнату не закрывалась, имелся свободный доступ жильцов общежития и третьих лиц. Также в комнате общежития, он рассказывал третьим лицам, жильцам общежития о своем вероучении, религиозных убеждениях и осуществлял хранение принадлежащей ему религиозной литературы, которая находится в свободном доступе»,— говорится в сообщении.

Суд признал мужчину виновным по ч. 5 ст. 5.26 КоАП РФ (осуществление миссионерской деятельности с нарушением требований законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях, совершенное иностранным гражданином) и оштрафовал на 30 тыс. руб.

Кроме того, суд постановил принудительно выдворить его за пределы России. Дополнительное наказание в виде выдворения суд обосновал отсутствием у мужчины социальных связей, недвижимости и родственников на территории России.

Полина Бабинцева