Акция на крыше здания Роскомнадзора стоила петербуржцу пяти суток ареста

Суд назначил Денису Герасименко наказание в виде административного ареста сроком на пять суток за акцию на крыше здания Роскомнадзора в Санкт-Петербурге. Тем самым он хотел выразить несогласие с блокировкой интернет-ресурсов.

Как уточнили в объединенной пресс-службе городских судов, публичное несогласованное мероприятие прошло 11 декабря 2025 года. Герасименко был на крыше вместе с другими лицами. Чтобы привлечь внимание общественности к проблеме общественно-политического характера, он закрепил на карнизе здания баннер с надписью: «Роскомнадзор запрети этот баннер».

Денис Герасименко признал вину и раскаялся в поступке. Ему дали пять суток административного ареста.

Татьяна Титаева