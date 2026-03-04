Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Крупнейшие компании по активам в доверительном управлении (ДУ) по итогам 2025 года

НазваниеАктивы (млрд руб.)Изменение за год (%)В том числе чистые активы (млрд руб.)
ОПИФ, БПИФ, ИПИФЗПИФСредства НПФСредства СКЭндаумент-фондыИндивидуальное ДУ
«Первая»2622,8н.д.1173,161,2988,591,821,6286,0
«Альфа-Капитал»2136,525,7645,3237,41,90,05,31245,4
«ВИМ Инвестиции»1409,1–3,1737,6428,324,643,920,5154,0
«Промсвязь»1346,1145,355,572,016,71,6<0,011200,2
«Прогрессивные инвестиционные идеи»1115,211,4104,7998,30,00,012,3
«ТКБ Инвестмент Партнерс»1023,62,35,812,2918,862,62,421,8
«Лидер»657,64,80,7583,073,9
«Агана»502,81,2160,9283,5<0,0158,4
«Т?Капитал»501,971,0472,224,94,8
«Трансфингруп»499,96,74,948,2446,7
«Ингосстрах-Инвестиции»410,7н.д.н.д.н.д.36,7н.д.н.д.
«Меркури Кэпитал Траст»402,0–3,9402,0
«Апрель»350,06,90,7345,80,11,51,8
«Эра Инвестиций»313,8144,815,4173,8124,20,4
«АБ Капитал»308,927,4308,9
Центральная трастовая компания274,4–3,5274,4
«Молния»267,519,5267,5
«РСХБ Управление активами»229,212,537,579,74,66,10,2100,8
«РВМ Капитал»217,317,8217,3<0,01
«Свиньин и партнеры»207,38,5207,3
«Эссет Менеджмент Солюшнс»197,38,0197,3
Группа УК ФГ БКС168,3н.д.61,552,38,20,545,8
«Спутник — Управление капиталом»165,728,93,1162,6
«Аурум Инвестмент»148,64,7148,6
«Балтинвест»112,969,4112,9
«Фортис-Инвест»110,124,3110,1

Прочерк — показатель отсутствует или корректный расчет невозможен.

н.д.— нет данных.

ОПИФ, БПИФ, ИПИФ — открытые, биржевые, интервальные паевые инвестиционные фонды.

ЗПИФ — закрытые паевые инвестиционные фонды.

НПФ — негосударственные пенсионные фонды.

СК — страховые компании.

Источник: данные «Эксперт РА».

Новости компаний Все