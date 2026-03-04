Крупнейшие компании по активам в доверительном управлении (ДУ) по итогам 2025 года

|Название
|Активы (млрд руб.)
|Изменение за год (%)
|В том числе чистые активы (млрд руб.)
|ОПИФ, БПИФ, ИПИФ
|ЗПИФ
|Средства НПФ
|Средства СК
|Эндаумент-фонды
|Индивидуальное ДУ
|«Первая»
|2622,8
|н.д.
|1173,1
|61,2
|988,5
|91,8
|21,6
|286,0
|«Альфа-Капитал»
|2136,5
|25,7
|645,3
|237,4
|1,9
|0,0
|5,3
|1245,4
|«ВИМ Инвестиции»
|1409,1
|–3,1
|737,6
|428,3
|24,6
|43,9
|20,5
|154,0
|«Промсвязь»
|1346,1
|145,3
|55,5
|72,0
|16,7
|1,6
|<0,01
|1200,2
|«Прогрессивные инвестиционные идеи»
|1115,2
|11,4
|—
|104,7
|998,3
|0,0
|0,0
|12,3
|«ТКБ Инвестмент Партнерс»
|1023,6
|2,3
|5,8
|12,2
|918,8
|62,6
|2,4
|21,8
|«Лидер»
|657,6
|4,8
|0,7
|—
|583,0
|—
|—
|73,9
|«Агана»
|502,8
|1,2
|—
|160,9
|283,5
|—
|<0,01
|58,4
|«Т?Капитал»
|501,9
|71,0
|472,2
|24,9
|4,8
|—
|—
|—
|«Трансфингруп»
|499,9
|6,7
|4,9
|48,2
|446,7
|—
|—
|—
|«Ингосстрах-Инвестиции»
|410,7
|н.д.
|н.д.
|н.д.
|36,7
|н.д.
|н.д.
|—
|«Меркури Кэпитал Траст»
|402,0
|–3,9
|—
|402,0
|—
|—
|—
|—
|«Апрель»
|350,0
|6,9
|0,7
|345,8
|0,1
|—
|1,5
|1,8
|«Эра Инвестиций»
|313,8
|144,8
|15,4
|173,8
|—
|—
|124,2
|0,4
|«АБ Капитал»
|308,9
|27,4
|—
|308,9
|—
|—
|—
|—
|Центральная трастовая компания
|274,4
|–3,5
|—
|274,4
|—
|—
|—
|—
|«Молния»
|267,5
|19,5
|—
|267,5
|—
|—
|—
|—
|«РСХБ Управление активами»
|229,2
|12,5
|37,5
|79,7
|4,6
|6,1
|0,2
|100,8
|«РВМ Капитал»
|217,3
|17,8
|—
|217,3
|—
|—
|<0,01
|—
|«Свиньин и партнеры»
|207,3
|8,5
|—
|207,3
|—
|—
|—
|—
|«Эссет Менеджмент Солюшнс»
|197,3
|8,0
|—
|197,3
|—
|—
|—
|—
|Группа УК ФГ БКС
|168,3
|н.д.
|61,5
|52,3
|8,2
|—
|0,5
|45,8
|«Спутник — Управление капиталом»
|165,7
|28,9
|—
|—
|3,1
|162,6
|—
|—
|«Аурум Инвестмент»
|148,6
|4,7
|—
|148,6
|—
|—
|—
|—
|«Балтинвест»
|112,9
|69,4
|—
|112,9
|—
|—
|—
|—
|«Фортис-Инвест»
|110,1
|24,3
|—
|110,1
|—
|—
|—
|—