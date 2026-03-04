Крупнейшие компании по активам в доверительном управлении (ДУ) по итогам 2025 года

Название Активы (млрд руб.) Изменение за год (%) В том числе чистые активы (млрд руб.) ОПИФ, БПИФ, ИПИФ ЗПИФ Средства НПФ Средства СК Эндаумент-фонды Индивидуальное ДУ «Первая» 2622,8 н.д. 1173,1 61,2 988,5 91,8 21,6 286,0 «Альфа-Капитал» 2136,5 25,7 645,3 237,4 1,9 0,0 5,3 1245,4 «ВИМ Инвестиции» 1409,1 –3,1 737,6 428,3 24,6 43,9 20,5 154,0 «Промсвязь» 1346,1 145,3 55,5 72,0 16,7 1,6 <0,01 1200,2 «Прогрессивные инвестиционные идеи» 1115,2 11,4 — 104,7 998,3 0,0 0,0 12,3 «ТКБ Инвестмент Партнерс» 1023,6 2,3 5,8 12,2 918,8 62,6 2,4 21,8 «Лидер» 657,6 4,8 0,7 — 583,0 — — 73,9 «Агана» 502,8 1,2 — 160,9 283,5 — <0,01 58,4 «Т?Капитал» 501,9 71,0 472,2 24,9 4,8 — — — «Трансфингруп» 499,9 6,7 4,9 48,2 446,7 — — — «Ингосстрах-Инвестиции» 410,7 н.д. н.д. н.д. 36,7 н.д. н.д. — «Меркури Кэпитал Траст» 402,0 –3,9 — 402,0 — — — — «Апрель» 350,0 6,9 0,7 345,8 0,1 — 1,5 1,8 «Эра Инвестиций» 313,8 144,8 15,4 173,8 — — 124,2 0,4 «АБ Капитал» 308,9 27,4 — 308,9 — — — — Центральная трастовая компания 274,4 –3,5 — 274,4 — — — — «Молния» 267,5 19,5 — 267,5 — — — — «РСХБ Управление активами» 229,2 12,5 37,5 79,7 4,6 6,1 0,2 100,8 «РВМ Капитал» 217,3 17,8 — 217,3 — — <0,01 — «Свиньин и партнеры» 207,3 8,5 — 207,3 — — — — «Эссет Менеджмент Солюшнс» 197,3 8,0 — 197,3 — — — — Группа УК ФГ БКС 168,3 н.д. 61,5 52,3 8,2 — 0,5 45,8 «Спутник — Управление капиталом» 165,7 28,9 — — 3,1 162,6 — — «Аурум Инвестмент» 148,6 4,7 — 148,6 — — — — «Балтинвест» 112,9 69,4 — 112,9 — — — — «Фортис-Инвест» 110,1 24,3 — 110,1 — — — —