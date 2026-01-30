Банкротство производственного юрлица воронежского «Рудгормаша» продлили до лета

Арбитражный суд Воронежской области рассмотрел ходатайство конкурсного управляющего Андрея Сидорова и вновь продлил срок конкурсного производства в отношении ООО «Рудгормаш-комплект» («РГМ-комплект») — основного производственного юрлица машиностроительной группы «Рудгормаш» Анатолия Чекменева. Процедура продлится еще шесть месяцев, начиная с 20 января 2026 года. Информация об этом опубликована в картотеке арбитража.

«РГМ-комплект» был признан банкротом в августе 2021 года.

Иск первоначально подавало воронежское управление Федеральной налоговой службы (ФНС), потом группа погасила часть долгов перед бюджетом и смогла заменить истца на аффилированное с должником ООО «Управляющая компания "Рудгормаш"» — головную структуру холдинга.

«РГМ-комплект» оспаривал банкротство, но потерпел неудачу в апелляции и кассации.

В июле 2022 года конкурсный управляющий обратился в арбитраж с заявлением о привлечении Сергея Пузикова, Михаила Лысова, ООО «Управляющая компания "Рудгормаш"», Анатолия Чекменева, Ирины Чекменевой, Елены Чекменевой, Марии Герасимовой, Марины Лымарь, Алексея Семикашева, Владимира Заботина и АО «Объединенная промышленная компания» по обязательствам должника ООО «РГМ-комплект» в размере 488,5 млн руб. После этого в отношении них были приняты обеспечительные меры, включая арест счетов и запрет на регистрационные действия с недвижимостью.

Разбирательства по этому обособленному спору в рамках банкротства предприятия продолжаются, следующее заседание назначено на 9 февраля.

Денис Данилов