Верховный суд Татарстана отменил оправдательный приговор лидеру ОПГ «Курицинские» Виктору Курицыну и участнику ОПГ «Зининские» Сергею Берендееву. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Суд отменил оправдательный приговор двум участникам татарстанских ОПГ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Суд отменил оправдательный приговор двум участникам татарстанских ОПГ

Уголовное дело направлено на новое рассмотрение в Приволжский районный суд Казани.

В октябре прошлого года Приволжский суд Казани с участием присяжных вынес оправдательный приговор по делу об убийствах и незаконном хранении оружия.

По данным из открытых источников, к июлю того же года из пяти подсудимых в деле остались двое. Вячеслав Степанов и Олег Зубарев заключили контракт и отправились на СВО, Рифкат Вахитов объявлен в розыск.

Ранее сообщалось, что Николай Казаев, предполагаемый лидер ОПГ «Казаевские», заключил контракт с Минобороны и уехал в зону СВО.

Анна Кайдалова