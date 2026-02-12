В Казани предполагаемый лидер ОПГ «Казаевские» заключил контракт с Минобороны

Николай Казаев, предполагаемый лидером ОПГ «Казаевские», заключил контракт с Минобороны и уехал в зону СВО. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на адвокатов обвиняемого.

Кировский районный суд Казани постановил направить соответствующий запрос в чебоксарский пункт отбора.

По версии следствия, Казаев создал группировку в конце 1980-х годов в поселке Юдино. Ей приписывают убийство в 1997 году участника группы, перевозившего деньги.

Кроме того, по данным следствия, в 1999 году Казаев организовал убийство двух человек после попытки покушения на него, а в 2000 году в одном из кафе он выстрелил в киллера.

Присяжные признали Казаева виновным по одному эпизоду 1997 года и невиновным по двум другим.

