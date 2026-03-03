The Sun: Криштиану Роналду покинул Саудовскую Аравию из-за угрозы иранских БПЛА
Частный самолет Криштиану Роналду совершил рейс из саудовской столицы Эр-Рияд в Мадрид, сообщает The Sun. С 2023 года португалец выступает за саудовский «Ан-Наср».
Криштиану Роналду
Фото: Hamad I Mohammed / Reuters
В последние несколько дней Эр-Рияд подвергся обстрелам со стороны Ирана, который заявляет, что таким образом наносит ответный огонь по союзникам Израиля и США в регионе. В частности, иранские беспилотники атаковали здание посольства США.
Со ссылкой на данные Flightradar СМИ сообщают, что частный самолет Роналду вылетел из Эр-Рияда 2 марта около 20 часов по местному времени и приземлился в Мадриде около часа ночи 3 марта. Маршрут самолета Bombardier Global Express проходил над Египтом и акваторией Средиземного моря. Сам футболист и его представители пока никак не комментируют эти сообщения.