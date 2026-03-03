«Горэлектротранс» потратит 255 млн рублей на охрану
СПб ГУП «Горэлектротранс» объявило конкурс на поиск подрядчика для оказания охранных услуг. На них готовы потратить 255 млн рублей, следует из опубликованной закупки.
Фото: Пресс-служба Смольного
Цель закупки состоит в защите законных прав и интересов перевозчика от противоправных посягательств. Исполнителю предстоит охранять недвижимые вещи (включая здания, строения, сооружения), движимые вещи (включая транспортные средства, грузы, денежные средства, ценные бумаги). Среди объектов трамвайные и троллейбусные парки, тяговые подстанции и другие.
Договор вступает в силу со дня подписания и действует до 31 мая 2027 года. Заявки на участие в тендере принимаются до 19 марта 2026 года. Итоги по закупке подведут в тот же день.