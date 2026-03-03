«Горэлектротранс» потратит 255 млн рублей на охрану

СПб ГУП «Горэлектротранс» объявило конкурс на поиск подрядчика для оказания охранных услуг. На них готовы потратить 255 млн рублей, следует из опубликованной закупки.

Цель закупки состоит в защите законных прав и интересов перевозчика от противоправных посягательств. Исполнителю предстоит охранять недвижимые вещи (включая здания, строения, сооружения), движимые вещи (включая транспортные средства, грузы, денежные средства, ценные бумаги). Среди объектов трамвайные и троллейбусные парки, тяговые подстанции и другие.

Договор вступает в силу со дня подписания и действует до 31 мая 2027 года. Заявки на участие в тендере принимаются до 19 марта 2026 года. Итоги по закупке подведут в тот же день.

Татьяна Титаева