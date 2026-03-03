Fitch понизило рейтинг Paramount до «мусорного» после сделки с Warner Bros.

Рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинг кинокомпании Paramount Skydance до «мусорного» — с BBB- до BB+. Это связано прежде всего с соглашением о покупке компанией своего конкурента Warner Bros. Discovery (WBD), что существенно увеличит кредитную нагрузку на Paramount.

Paramount боролась за покупку Warner Bros. Discovery с сентября прошлого года. Другим претендентом на WBD был стриминговый сервис Netflix — в декабре он договорился о покупке у Warner стримингового сервиса HBO Max, киностудии и других активов за $83 млрд. После этого началась «война предложений» между Netflix и Paramount, готовой приобрести всю WBD, а не часть ее активов, как стриминговый сервис.

В итоге в конце февраля Paramount договорилась о покупке WBD за $81 млрд, или за $110 млрд с учетом долгов и других обязательств компании.

WBD намного больше самой Paramount — размеры их рыночной капитализации составляют $71 млрд и $15 млрд соответственно. У Paramount уже есть долги на $14 млрд, а для покупки WBD ей придется взять кредиты еще на $58 млрд. Тем самым ее общая долговая нагрузка превысит $70 млрд. Fitch присвоило всем ее рейтингам статус RWN, что означает негативный прогноз по их дальнейшему состоянию. «RWN отражает неопределенность, связанную с планируемым приобретением компании Warner Bros. Discovery»,— говорится в заявлении рейтингового агентства.

Яна Рождественская