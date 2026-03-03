Матч КХЛ «Сочи»—«Локомотив» перенесли в Ярославль из-за угрозы атаки БПЛА

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) «в связи с форс-мажорными обстоятельствами» перенесла матч регулярного чемпионата между «Сочи» и «Локомотивом» в Ярославль. Об этом сообщается на сайте организации.

Встреча, которая изначально должна была пройти в Сочи, состоится 4 марта. Номинальными хозяевами площадки будут хоккеисты «Сочи».

23 февраля «Сочи» и столичный ЦСКА не смогли доиграть матч из-за угрозы атаки БПЛА. Встреча была приостановлена после первого периода, КХЛ приняла решение перенести ее в Москву на 11 марта. По той же причине 1 марта был прерван матч «Сочи» с нижегородским «Торпедо». Игра возобновилась через два часа и завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев.

«Локомотив» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции КХЛ. Ранее действующий обладатель Кубка Гагарина досрочно пробился в play-off. «Сочи» располагается на последней, 11-й строке Запада. Команда лишилась шансов на выход в play-off.

Таисия Орлова