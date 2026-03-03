В Челябинске завели уголовное дело после отравления детей в бассейне

Следственные органы Челябинской области возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Причиной стала информация об отравлении детей парами хлора в бассейне в региональном центре, сообщает пресс-служба госоргана.

По данным следствия, 1 марта четверо детей в возрасте от восьми до 13 лет, а также один из их родителей вернулись домой после посещения банно-развлекательного комплекса на улице Молодогвардейцев и почувствовали себя плохо: появились тошнота и головная боль, жжение в глазах, боль в горле и кашель. Пострадавшие обратились в медучреждение. По данным СМИ, им диагностировали отравление парами хлора.

Следователи осмотрели место происшествия, запросили документацию о соблюдении ответственными работниками санитарно-эпидемиологических требований. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Ситуацию также контролирует прокуратура Курчатовского района Челябинска.

Виталина Ярховска