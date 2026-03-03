Цена нефти Brent превысила $84 за баррель впервые с июля 2024 года

Стоимость майского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE росла до $84,16 за баррель. Brent превысила отметку в $84 впервые с 19 июля 2024 года.

По данным на 14:15 мск, стоимость Brent замедлила рост — на 7,8%, до $83,8 за баррель. Фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в апреле растет в цене на 7%, до $76,2 за баррель.

Нефть перешла к росту после начатой 28 февраля военной операции США и Израиля против Ирана. На этом фоне оказалась фактически приостановлена торговля через Ормузский пролив. Даже кратковременное закрытие пролива обернется удорожанием фрахта и страхования, считают аналитики. Они прогнозируют, что стоимость нефти при этом может превысить отметку $100 за баррель.

Подробности — в материале «Ъ» «Нефть поставили на паузу».