Фигуристка Костылева пропустит финал Гран-при среди юниоров из-за травмы

Елена Костылева пропустит финал Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров. Об этом в своем Telegram-канале написал ее тренер Евгений Плющенко.

«Уважаемые болельщики, в связи с обострением травмы, по причине которой Лена Костылева не прыгала на первенстве России лутц и флип, Лена не тренируется на данный момент. Травма (контузия пятки) не дала возможности подготовиться к финалу Гран-при. Не дала возможности прыгать и катать программы»,— сообщил специалист. По его словам, на восстановление фигуристки уйдет около трех недель.

Финал Гран-при среди юниоров пройдет с 4 по 6 марта в Челябинске. Елена Костылева становилась победительницей этого турнира в прошлом году. Также 14-летняя фигуристка является двукратной чемпионкой России среди юниоров.

В декабре 2025 года Елена Костылева покинула академию Евгения Плющенко из-за конфликта тренера с ее матерью. Спортсменка перешла в группу Софьи Федченко, однако через несколько недель вернулась к Плющенко.

Таисия Орлова