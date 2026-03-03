Собаки требуют средств

Рост территории Красноярска почти втрое в результате муниципальной реформы значительно усложнил отлов бездомных собак в краевом центре. Число заявок резко увеличилось, а эффективность выезда бригад отловщиков упала с 70% до 30%. Потенциальные подрядчики отлова отказываются от заключения контрактов при действующих расценках, ссылаясь на рост себестоимости. Для решения этой проблемы городские власти для начала выделили дополнительно около 5 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На новых территориях Красноярска найти и отловить бездомных собак оказалось гораздо сложнее и дороже

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ На новых территориях Красноярска найти и отловить бездомных собак оказалось гораздо сложнее и дороже

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Внеочередная сессия горсовета Красноярска 3 марта рассмотрела предложение мэрии направить дополнительно из городского бюджета 4,8 млн руб. на отлов, содержание и при необходимости умерщвление безнадзорных животных. Как пояснил, предваряя обсуждение, мэр Сергей Верещагин, число заявок горожан на отлов собак с начала года резко увеличилось и достигло 1,4 тыс.

Глава города признал, что тема является «социально острой». Как писал «Ъ-Сибирь», большой резонанс в городе получила трагедия, произошедшая 25 октября 2025 года, когда под Красноярском стая собак растерзала 10-летнего мальчика.

Выступивший на сессии и. о. вице-мэра — руководитель департамента городского хозяйства и транспорта Николай Арефьев сообщил, что проблема резко обострилась после расширения территории Красноярска в результате муниципальной реформы. Напомним, в состав краевого центра в 2025 году вошли 10 населенных пунктов, а общая площадь увеличилась с 380 кв. км до 1,12 тыс. кв. км.

«Кратно увеличилась протяженность маршрутов (для бригад отловщиков.— «Ъ»), в результате чего кратно возросли расходы на бензин, содержание и ремонт автомобилей и оплату труда работников…

Количество организаций, готовых участвовать в отлове и содержании, крайне ограниченно. Реален риск незаключения контрактов на оказание услуг по обращению с животными без владельцев»,— пояснил господин Арефьев.

12 февраля 2026 года законодательное собрание Красноярского края приняло изменения в закон о наделении муниципалитетов полномочиями при обращении с безнадзорными животными. Он, в частности, увеличил норматив краевой субвенции Красноярску на отлов и транспортировку одной особи до 2,8 тыс. руб. По оценке профильного департамента мэрии, в реальности расходы подрядчика составляют 6,9 тыс. руб.

«В увеличенном нормативе на отлов и транспортировку лишь частично учтены затраты на выезды, в ходе которых животные не обнаруживаются. На деле такие выезды составляют до 70%»,— рассказал о специфике работы на новых территориях Красноярска и. о. вице-мэра. По его словам, расчет субвенции был произведен без учета роста площади Красноярска и необходимости умерщвления животных в случаях признания их немотивированно агрессивными.

Депутаты против роста расходов за счет муниципального бюджета не возражали. «Смущают цифры: у нас эффективность выездов была 70%, стала 30%. Нужно как-то работать над повышением эффективности»,— предложила Елена Южакова («Единая Россия»). Но представитель партии «Зеленых» Иван Головкин заметил, что «мы говорим о живых существах, которые в той или иной степени передвигаются».

Николай Арефьев предположил, что суммы краевой субвенции и дополнительных средств из бюджета Красноярска хватит на то, чтобы привлечь подрядчиков. По словам Сергея Верещагина, мэрия договорилась с министерством природных ресурсов и экологии края о том, что несколько месяцев уйдут на мониторинг практики, после чего городские власти сформулируют свои предложения.

В результате горсовет своим решением порекомендовал администрации Красноярска представить в муниципальный парламент предложения об изменении объема субвенций.

Валерий Лавский