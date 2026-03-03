Жительницу Кузбасса будут судить за поджог оборудования РЖД по заданию аферистов

На рассмотрение суда Новокузнецка (Кемеровская область) поступило уголовное дело поджигательницы оборудования РЖД. Об этом сообщает объединенный пресс-центр судов региона.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, телефонные мошенники, выдавая себя за сотрудников ФСБ, убедили женщину взять в кредит три смартфона Apple iPhone. Каждый гаджет следовало продать за 78 тыс. руб., а вырученные деньги перечислить на указанный ими счет. В дальнейшем лжечекисты приказали ей поджечь релейный шкаф на железной дороге.

Следуя их инструкциям, женщина приобрела легковоспламеняющуюся жидкость, облила ею релейный шкаф и подожгла. «Произошло возгорание поверхности шкафа, однако преступление не было доведено до конца по независящим от нее обстоятельствам, поскольку после того, как она скрылась с места происшествия, огонь самостоятельно погас»,— указывается в материалах дела.

Поджигательницу задержали и предъявили обвинение по ст. 30, ст. 167 УК РФ (покушение на поджог). На допросе она дала признательные показания, пояснив, что доверилась лицам, представившимся сотрудниками ФСБ, которые сообщили ей, что релейный шкаф якобы обеспечивает деятельность мошенников.

Илья Николаев