Новосибирское АО «ЦК» увеличило чистую прибыль на 92% в 2025 году

По итогам 2025 года чистая прибыль новосибирского АО «ЦК» (дочерняя структура ООО «ДНК» предпринимателя Игоря Кима) выросла на 92,4% — до 8,64 млрд руб. против 4,5 млрд руб. годом ранее. При этом выручка предприятия, специализирующегося на предоставлении вспомогательных услуг для бизнеса, увеличилась на 58,31% — с 5,5 млрд руб. в 2024-м до 8,75 млрд руб. в 2025-м, следует из опубликованных финпоказателей.

Активы компании составили 15,98 млрд руб. по сравнению с 14,19 млрд руб. годом ранее. Внеоборотные активы компании оцениваются в 15,97 млрд руб. Оборотные активы снизились на 99,2% до 6,78 млн руб. Капитал и резервы увеличились на 117,76% до 15,97 млрд руб.

25 января 2025 года, согласно данным ЕГРЮЛ, ЦК стала владельцем 100% долей ООО «Фольксваген Финансовые услуги Рус» (занимается факторингом) и ООО «Фольксваген Груп Финанц» (занимается лизингом), ранее принадлежавших Volkswagen Financial Services AG. Кроме того, 25 февраля 2025 года ООО «Экспомобилити», принадлежащее АО ЦК, приобрело 55% в капитале Фольксваген банк Рус, еще 45% отошли Игорю Киму.

По данным «СПАРК-Интерфакс», «ЦК» зарегистрировано в Новосибирске, является дочерней структурой ООО «ДНК» предпринимателя Игоря Кима. Господин Ким — член совета директоров и совладелец Экспобанка, он также владеет несколькими компаниями группы «Астон».

Лолита Белова