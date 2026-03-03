В Челябинской области на трассе М5 продлили ограничения для автобусов и фур

Временное ограничение движения для автобусов и грузовиков на участке федеральной трассы М5 «Урал» в Челябинской области продлили до утра 4 марта. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Управление автодорог „Южный Урал“».

Автобусы, маршрутные такси и большегрузы не смогут ездить по отрезку трассы до 9 часов 4 марта. Изначально участок закрыли для этих видов транспорта с 22 часов 2 марта до 17 часов 3 марта. Ограничения продлили из-за сильного снега, который ожидается и 4 марта.

Виталина Ярховска