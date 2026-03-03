За год сбережения белгородцев на банковских депозитах увеличились на 30 млрд

На начало 2026 года объем сбережений жителей Белгородской области в банках (за исключением счетов эскроу) приблизился к 515 млрд руб. Это на 30 млрд руб. превышает показатель в годовом выражении. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Доля рублевых вкладов в Белгородской области достигла 98%, составив в абсолютном выражении более 506 млрд руб. Депозиты в иностранной валюте демонстрируют устойчивое снижение: за прошедший год их объем сократился почти на 20% — до 9 млрд руб.

Бизнес региона также наращивает банковские накопления. Объем депозитов юридических лиц на начало года достиг 113,5 млрд руб., показав рост на 10%. Еще более активная динамика зафиксирована у индивидуальных предпринимателей — их вклады превысили 26,3 млрд руб., прибавив 18% относительно прошлогоднего показателя.

«Сбережения в долларах и евро не только более рискованны из-за санкций, но и сильно проигрывают в доходности рублевым вкладам. К тому же за последний год рубль укрепился к иностранным валютам. Поэтому для сохранности средств больше подходят рублевые вклады»,— отметила главный экономист белгородского отделения Банка России Татьяна Агафонова.

По итогам 2025 года жители Черноземья удвоили вложения в программу долгосрочных сбережений. Сумма взносов составила 13,1 млрд руб. — в два раза больше, чем за предыдущий год. Белгородская область заняла второе место по объему поступлений, которые составили 2,9 млрд руб.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье» «Сбережное отношение к деньгам».

Кабира Гасанова