На Карачаево-Черкесию пришлось 10% всех бронирований горнолыжных курортов в РФ

Сервис «Яндекс.Путешествия» опубликовал данные по бронированиям отелей и апартаментов рядом с горнолыжными курортами в зимнем сезоне 2025–2026 годов. Карачаево-Черкесия заняла третье место в топ-10 регионов России, получила 10% от общего числа бронирований и показала рост на 6% по сравнению с прошлым годом. Средняя цена за ночь в местных гостиницах достигла 13,4 тыс. руб., что выше, чем на многих конкурентах. Туристы чаще выбирали гостиницы — они захватили 73% всех заказов, а средняя продолжительность поездки составила две ночи.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Краснодарский край лидирует с долей 30%, но число бронирований там осталось на уровне прошлого сезона, с ценой 11 тыс. руб. за ночь. Москва и Московская область финишировали вторыми с 17% и взрывным ростом на 39%, где цена составила 11,5 тыс. руб. Кабардино-Балкария разместилась на шестом месте с 3% бронирований и прибавкой 17% год к году, ее средняя цена — 9,6 тыс. руб. Общий рынок горнолыжных регионов вырос на 12%.

Аналитики отметили сдвиг спроса: путешественники переключились на Центральный и Сибирский округа, южные курорты прибавили умеренно. Среди лидеров по динамике — Москва и область (+39%), Кемеровская область (+16%), Кабардино-Балкария (+17%), Татарстан (+17%), Ярославская область (+25%). В Карачаево-Черкесии популярны Архыз и Домбай: туроператоры вроде Pegas Touristik и Fun&Sun фиксируют рост спроса на 10–15%, а на новогодние даты — до 20%. Архыз лидирует второй год подряд, средняя продолжительность заездов выросла до пяти дней.

Этот успех продолжается: в 2025 году турпоток в республику подскочил на 86% до 1,3 млн человек, размещение гостей увеличилось в 2,4 раза до 314,3 тыс., оборот средств размещения — в 3,1 раза до 2,8 млрд руб. Ранние бронирования подтверждают тренд: ТВИЛ.РУ включил Домбай и Архыз в топ-10 направлений на февраль 2026 года. Российский союз туриндустрии ранее оценил долю Архыза, Домбая и Приэльбрусья в 10% от всех бронирований по России. Цены остаются конкурентными: в Архызе — 12,4 тыс. руб. за ночь, в Домбае — 8,3 тыс. руб.

Развитие инфраструктуры играет ключевую роль. Курорты Северного Кавказа, включая Архыз, открыли сезон 6 декабря 2025 года с трассами для всех уровней и семейными развлечениями. Ассоциация туроператоров России прогнозирует дальнейший рост на 10–15% в 2026 году. Туристы ценят живописные пейзажи, свежий воздух и кавказское гостеприимство, что делает регион магнитом для внутреннего туризма. В прошлом сезоне (2024–2025) Карачаево-Черкесия уже брала 25% бронирований на Юге и Северном Кавказе по данным МТС Travel.

Станислав Маслаков