В Челябинской области продолжаются снегопады и метели

На территории Челябинской области продлили предупреждение о неблагоприятной погоде. 4 марта ожидаются сильный снег и метели, днем также прогнозируется гололед. Информация опубликована на сайте регионального гидрометцентра.

Ночью температура воздуха ожидается в диапазоне от -3°C до -8°C, на севере области местами от -10°C до -15°C. Днем прогнозируется небольшое потепление — от +2°C до -3°C, на севере региона местами от -4°C до -9°C. Ветер на севере области восточной четверти, на юге южный, юго-западный 3-8 м в секунду, днем порывы до 12 м.

На участке федеральной трассы М5 «Урал» с 22 часов 2 марта до 17 часов 3 марта временно ограничили движение автобусов, маршрутных такси и большегрузного транспорта из-за сильного снега, метели и гололеда.

Виталина Ярховска