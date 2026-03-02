На трассе М5 в Челябинской области ограничат движение автобусов и грузовиков

В Челябинской области на участке федеральной трассы М5 «Урал» временно запретят движение автобусов, маршрутных такси и большегрузного транспорта из-за снегопада и метели. Ограничения введут с 22 часов 2 марта до 17 часов 3 марта, сообщает пресс-служба ФКУ «Управление автомобильных дорог „Южный Урал“».

Для автобусов и большегрузов временно закроют участок от границы с Башкортостаном до поворота на Чебаркуль (1799-1548 км). Время окончания ограничения движения может быть изменено по причине продолжения действия неблагоприятных погодных условий.

Водителям рекомендуют учитывать эту информацию при планировании поездок.