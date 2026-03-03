На Байконуре восстановили кабину обслуживания пилотируемых стартов

На 31-й стартовой площадке космодрома Байконур завершены работы по восстановлению кабины обслуживания, сообщили “Ъ” в госкорпорации «Роскосмос». Это металлоконструкция с площадками и фермами, обеспечивающая доступ персонала к ракете и кораблю на этапе подготовки к пуску. С этого комплекса выполняются российские пилотируемые запуски.

Восстановительные работы продолжались чуть более двух месяцев. В них участвовали более 150 сотрудников АО «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (входит в «Роскосмос») и четыре подрядные организации. За это время было подготовлено и окрашено около 2350 кв. м металлоконструкций, заменены узлы крепления, полностью обновлено электрооборудование и выполнено более 250 погонных метров сварных швов.

Наиболее сложной операцией, как отметили в «Роскосмосе», стал монтаж продольных и поперечных ферм — крупных решетчатых несущих конструкций, формирующих силовой каркас кабины. Длина каждой из них составляет 19 м, масса — около 17 т. Установка проводилась через огневой проем стартового сооружения — вертикальный канал под ракетой, через который при старте отводятся пламя и газы двигателя. Из-за ограниченного пространства стандартная схема подъема не применялась: фермы поэтапно опускались в газоход (часть системы отвода реактивной струи), после чего поднимались и фиксировались в проектном положении внутри ниши стартовой конструкции.

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов отметил, что восстановление завершено в запланированные сроки, а с завтрашнего дня на площадке начинается подготовка к запуску грузового корабля «Прогресс», который назначен на 22 марта.

Авария на 31-й стартовой площадке Байконура произошла 27 ноября прошлого года в ходе запуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-28». Сам пуск прошел штатно, однако сразу после отрыва ракеты газодинамический удар от ее двигателей повредил нижнюю выдвижную кабину обслуживания, которая должна была укрыться в нише под стартовым столом, но оказалась в газоотводном лотке.

Дмитрий Сотак