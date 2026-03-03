Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Лыжнику Большунову предлагали сменить спортивное гражданство ради Олимпиады

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов рассказал «Вестям», что ему предлагали сменить спортивное гражданство ради выступления на Играх 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо. По словам лыжника, он не стал их рассматривать.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Было несколько предложений. Зачем мне их рассматривать-то? Есть вещи поважнее. Я родился где? Это непередаваемо. Особенно в такое время, даже и неохота об этом говорить и вспоминать»,— заявил спортсмен. Он не уточнил, за какие страны ему предлагали выступать.

В декабре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отказала Большунову в выдаче нейтрального статуса, позволяющего принимать участие в мировых турнирах. Он обжаловал это решение в выездной панели Спортивного арбитражного суда (CAS). Инстанция отказалась рассматривать апелляцию лыжника, поскольку спор возник в сроки, не подпадающие под юрисдикцию спецкомиссии CAS (она занималась только теми спорами, которые возникли во время Олимпиады или за десять дней до церемонии открытия).

Александру Большунову 29 лет. На Олимпиаде в Пекине он завоевал три золотые медали — в скиатлоне, эстафете и марафоне. Также на его счету четыре серебряные и две бронзовые награды Игр.

Таисия Орлова

