«Агронома» осудили на 13,5 года за наркоплантации в Ленобласти и Петербурге

Приморский районный суд Санкт-Петербурга приговорил Георгия Андреева к 13,5 года тюрьмы за выращивание конопли в Петербурге и Ленинградской области. Его сообщники также привлечены к уголовной ответственности, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Георгия Андреева, Данилу Андрееву и Ольгу Вашкевич признали виновными в совершении преступлений по п. а ч. 2 ст. 231 (4 эпизода), ч. 3 ст. 30 - ч. 5 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30 - п. г ч. 4 ст. 228.1 (3 эпизода) УК РФ. Согласно информации следствия, фигуранты вступили в сговор для получения денежных средств с продажи наркотиков.

Руководил процессом посадки и уходом за коноплей Георгий Андреев. Территорию для ее выращивания предоставила Ольга Вашкевич. Третий фигурант помогал ухаживать за растениями и привозил удобрения. Им удалось вырастить 23 куста конопли. Наркоплантация была накрыта сотрудниками полиции 9 апреля 2025 года. В петербургской квартире фигуранты разводили коноплю в таком же объеме.

Во время обыска у Андреева нашли также другие наркотики для незаконного сбыта. Суд приговорил его к 13,5 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, и оштрафовал на 800 тыс. рублей. Даниле Андрееву дали 3,5 года условно с испытательным сроком на три года. Ольгу Вашкевич осудили на 4,5 года с отбыванием наказания в ИК общего режима.

Татьяна Титаева