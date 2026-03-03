Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба бизнес-парка «Румянцево» Фото: Пресс-служба бизнес-парка «Румянцево»

Офис в развитии компании, пожалуй, играет одну из важнейших ролей. Сотрудникам и партнерам должно быть удобно добираться. Здание должно быть современным, а стоимость аренды — адекватной.

Бизнес-парк «Румянцево» делает новым арендаторам уникальное на рынке предложение по соотношению цена-качество. К примеру, можно выбрать программу комбинированной аренды: офис и теплый склад на одном этаже при стоимости от 1 тыс. руб. за квадратный метр за деловое пространство плюс 800 руб. за метр за зону хранения. Это не только может оптимизировать расходы бизнеса, но и сократить время на работу с товаром.

А сотрудников будет привлекать насыщенная инфраструктура и транспортная доступность: до ближайшей станции метро всего 50 м, до МКАД — 500 м, до аэропорта Внуково — 20 мин, а до центра города — 22 мин. В бизнес парке-«Румянцево» есть несколько кафе и ресторанов, аптеки и пункты выдачи заказов, а также отделения банков, юридические и бухгалтерские компании, нотариус.

Бизнес-парк «Румянцево» будет эффективен как для растущих, так и для крупных компаний, чья деятельность требует не только презентабельного рабочего пространства, но и постоянного наличия товарных запасов, образцов или оборудования под рукой. Такое решение подойдет под любую нишу бизнеса, начиная с интернет-магазинов техники, одежды и косметики и заканчивая сервисными и инжиниринговыми компаниями, которым нужно хранить оборудование и запчасти рядом.

В бизнес-парке «Румянцево» есть все для комфортной работы и ведения бизнеса. И сейчас их предложения по аренде офисов и складов, пожалуй, лучшее по соотношению цена-качество на рынке готовой коммерческой недвижимости в московском регионе.

Светлана Бардина