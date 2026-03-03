Москалькова просит передать ФСИН право разрешать свидания арестованных с детьми

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила передать ФСИН полномочия по одобрению запросов на свидания арестованных с детьми до 12 лет. По ее словам, аппарат омбудсмена получил большое число обращений от содержащихся в СИЗО женщин, которые не могут видеться с детьми из-за отказа следствия в свидании.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Проблему госпожа Москалькова озвучила на заседании комитета Совфеда по конституционному законодательству.

В январе омбудсмен сообщала, что на рассмотрение в Госдуму была внесена поправка, которая дает арестованным женщинам право на свидание в СИЗО без разрешения следователя. В том же месяце Госдума приняла в первом чтении законопроект, меняющий порядок проведения свиданий в СИЗО. Документ предлагает запретить следователям отказывать арестованным без «веских оснований» и сократить срок согласования свиданий до трех суток. Таблица поправок ко второму чтению еще не опубликована в думской базе.

Полина Мотызлевская