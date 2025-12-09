До свидания в СИЗО

В правительстве рассмотрели законопроект, меняющий порядок проведения свиданий в СИЗО. Предлагается запретить следователям отказывать арестованным без «веских оснований» и сократить срок согласования свиданий до трех суток. Белый дом готов поддержать документ с учетом доработок. В Федеральной палате адвокатов законопроект также одобрили. Член президентского Совета по правам человека напоминает, что успешно обжаловать отказ в свидании фактически невозможно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Драчев, Коммерсантъ Фото: Виктор Драчев, Коммерсантъ

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности подготовила отзыв (есть в распоряжении “Ъ”) на поправки к ФЗ «О содержании под стражей». Законопроект был внесен в Госдуму в январе 2025 года группой депутатов во главе с Василием Пискаревым (ЕР). Авторы указывают, что сейчас в законодательстве не прописаны предельные сроки рассмотрения ходатайств о предоставлении свиданий арестованным. Поэтому депутаты предлагают рассматривать такие обращения в соответствии с V разделом Уголовно-процессуального кодекса (УПК). Тогда следователь или дознаватель должны будут дать ответ на ходатайство в течение трех суток. Кроме того, принятие поправок сократит сроки рассмотрения жалоб на отказ в свидании. Сейчас на это отводится 30 дней; законопроект же устанавливает лимит 10 суток для следователей и прокуроров (а для судей — всего 5 суток).

ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» дает арестованным право на два свидания в месяц. Прийти к ним могут родственники и «иные лица»; продолжительность свидания — максимум три часа.

Также депутаты просят прописать в законодательстве, что отказ в удовлетворении ходатайства возможен только в случае, если свидание «нарушает права других лиц» или «интересы судопроизводства». В пояснительной записке они ссылаются на позицию Конституционного суда о том, что порядок предоставления арестованным свиданий с родственниками «не может быть произвольным». Кроме того, он не должен давать следователям возможность отказать «без достаточно веских оснований». «Немотивированный, не оправданный законными целями запрет на свидания с близкими родственниками игнорирует право подозреваемого, обвиняемого на уважение его семейной жизни»,— уверены депутаты.

Правительственная комиссия готова поддержать законопроект — но при условии его доработки. Так, в отзыве названы «избыточными» указанные депутатами максимальные сроки рассмотрения ходатайства. Кроме того, комиссия считает, что отказ в свидании не всегда «причиняет ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного судопроизводства» или «затрудняет доступ граждан к правосудию». В таких случаях следует использовать не УПК, а текущий порядок, установленный Кодексом административного судопроизводства, считают в правительстве. Чиновники просят депутатов разработать отдельный правовой механизм работы с прошениями о свиданиях, который будет предусматривать особый срок рассмотрения (какой — в отзыве не уточняется). Также комиссия предложила обязать следователей и дознавателей выдавать «письменное разрешение или мотивированное постановление об отказе».

Депутатские поправки «продиктованы разумными соображениями и направлены на исключение фактов произвольных отказов должностных лиц», заявил в беседе с “Ъ” вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ Нвер Гаспарян:

«Необоснованный отказ в свиданиях нарушает право на уважение личной и семейной жизни, предусмотренное Международным пактом о гражданских и политических правах 1966 года. Ныне действующее положение о праве рассмотреть жалобу в месячный срок нельзя назвать удачным».

Член президентского Совета по правам человека Ева Меркачева указывает на сопутствующую проблему: обжаловать необоснованный отказ в свидании «практически бесполезно». Поправки депутатов не изменят эту ситуацию, уверена она: «Суд обычно не удовлетворяет такие жалобы, и это комплексная проблема».

Полина Мотызлевская, Эмилия Габдуллина