СК возбудил дело о халатности из-за повреждения крыши в Гаврилов-Яме

В Ярославской области региональное управление СК России возбудило уголовное дело по статье о халатности после проверки прокуратуры по факту повреждения крыши аварийного дома в Гаврилов-Яме. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

1 марта под тяжестью снега произошло повреждение стропил, что привело к проседанию кровли дома на улице Комарова, 17. Губернатор сообщил, что в доме проживали 11 человек. После случившегося они выехали из дома, двум семьям предоставили жилье из маневренного фонда.

В прокуратуре сообщили, что дом 1950 года постройки в 2015 году был признан аварийным. Срок расселения был установлен до 2025 года.

«В результате бездействия должностных лиц органа местного самоуправления дом своевременно не расселен, комплекс мероприятий по сохранности конструкций здания на период проживания жителей не проведен, мониторинг его состояния не организован. Бездействие должностных лиц и отсутствие должного управления домом привели к повреждению под тяжестью снежных масс стропил»,— подчеркнули в надзорном ведомстве.

Прокуратура указала, что бездействие привело к нарушению жилищных прав граждан и причинению им имущественного вреда. После проверки надзорное ведомство направило материалы проверки следователям, которые возбудили дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Алла Чижова