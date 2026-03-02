В Гаврилов-Яме две семьи переехали в маневренный фонд после повреждения крыши

В Гаврилов-Яме Ярославской области двум семьям предоставили жилье из маневренного фонда после того, как снег повредил крышу аварийного 12-квартирного дома. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 1 марта под тяжестью снега произошло повреждение стропил, что привело к проседанию кровли дома на улице Комарова, 17. Губернатор сообщил, что в доме жили 11 человек, составляющих три семьи, никто из них не пострадал.

«Все они выехали, коммуникации отключены, дом взят под охрану. Двум семьям, которым требовалось жилье, оперативно предоставили маневренный фонд. Город помогает людям с перевозкой имущества»,— написал Михаил Евраев.

Дом признали аварийным в 2015 году. Часть семей получили выкупную стоимость и съехали, другая часть — не согласилась менять место жительства. Губернатор поручил проработать возможность оперативного предоставления жилья. Кроме того, Михаил Евраев обратил внимание управляющих компаний и ответственных служб на необходимость своевременной очистки крыш от снега.

Алла Чижова