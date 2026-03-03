Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Заседание по делу об экстрадиции археолога Бутягина на Украину состоится 18 марта

Окружной суд Варшавы продлил арест петербургского археолога, сотрудника Государственного Эрмитажа Александра Бутягина, до 1 июня. Продолжение слушания о его экстрадиции на Украину назначено на 18 марта, сообщили близкие ученого, освещающие ход процесса в Telegram-канале.

Фото: Государственный Эрмитаж

Фото: Государственный Эрмитаж

«За прошедшие недели судья Дариуш Любовский, которого суд отказался отвести от дела Александра Бутягина, был смещен с руководящей должности в секции международных уголовных дел Варшавского окружного суда, после чего он подал в отставку»,— отмечается в публикации.

Увольнение состоялось из-за сомнений вышестоящих судебных инстанций в его беспристрастности в политических делах и утрате доверия со стороны руководства, заявляют авторы канала. При этом Дариуш Любовский продолжит работу по делу петербургского археолога.

О задержании Александра Бутягина в Варшаве по запросу Украины стало известно 11 декабря 2025 года. Поводом стали археологические раскопки в Керчи. Как утверждает украинская сторона, ученые не согласовали работы с Киевом и нанесли повреждения объекту культурного наследия в размере 369 млн рублей.

15 января прошло первое заседание по вопросу экстрадиции господина Бутягина. Сторона защиты подала ходатайство об отводе судьи Дариуша Любовского. В обоснование адвокат указал на «сомнения в его беспристрастности», напомнив, что ранее тот отказал в высылке в Германию украинца Владимира Журавлева, который подозревается в соучастии в теракте на газопроводе «Северный поток».

Подробнее о судебном процессе — в материале «Ъ Северо-Запад» «Экспедиция откладывается».

Артемий Чулков

Новости компаний Все