Заседание по делу об экстрадиции археолога Бутягина на Украину состоится 18 марта

Окружной суд Варшавы продлил арест петербургского археолога, сотрудника Государственного Эрмитажа Александра Бутягина, до 1 июня. Продолжение слушания о его экстрадиции на Украину назначено на 18 марта, сообщили близкие ученого, освещающие ход процесса в Telegram-канале.

«За прошедшие недели судья Дариуш Любовский, которого суд отказался отвести от дела Александра Бутягина, был смещен с руководящей должности в секции международных уголовных дел Варшавского окружного суда, после чего он подал в отставку»,— отмечается в публикации.

Увольнение состоялось из-за сомнений вышестоящих судебных инстанций в его беспристрастности в политических делах и утрате доверия со стороны руководства, заявляют авторы канала. При этом Дариуш Любовский продолжит работу по делу петербургского археолога.

О задержании Александра Бутягина в Варшаве по запросу Украины стало известно 11 декабря 2025 года. Поводом стали археологические раскопки в Керчи. Как утверждает украинская сторона, ученые не согласовали работы с Киевом и нанесли повреждения объекту культурного наследия в размере 369 млн рублей.

15 января прошло первое заседание по вопросу экстрадиции господина Бутягина. Сторона защиты подала ходатайство об отводе судьи Дариуша Любовского. В обоснование адвокат указал на «сомнения в его беспристрастности», напомнив, что ранее тот отказал в высылке в Германию украинца Владимира Журавлева, который подозревается в соучастии в теракте на газопроводе «Северный поток».

Подробнее о судебном процессе — в материале «Ъ Северо-Запад» «Экспедиция откладывается».

Артемий Чулков