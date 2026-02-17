Борьба за площади

Нижегородский областной суд начал рассмотрение апелляционной жалобы предпринимателя Дмитрия Дзепы на судебное решение об изъятии его активов. На прошлой неделе обвиненный в мошенничестве предприниматель был освобожден из СИЗО. В гражданском деле он просит отменить обращение его имущества в доход Российской Федерации по антикоррупционному иску областного прокурора. Отдельную жалобу подготовит ООО «Студия»: компания, у которой изъяли помещение на Большой Покровской, принадлежит дочери бывшего мэра Нижнего Новгорода Вадима Булавинова. Ответчики попросили допросить в суде экс-мэра, в заместители к которому Дмитрий Дзепа устраивался в 2002 году, бывшего депутата гордумы Ирину Семашко и других лиц, в допросе которых отказал Нижегородский райсуд.

Фото: Роман Кряжев, Коммерсантъ

В Нижегородском областном суде началось рассмотрение жалобы Дмитрия Дзепы на решение райсуда, который в июне решил обратить в доход государства имущество коммерсанта, его сына, бывшей жены и восьми юридических лиц. Решение первой инстанции было принято в июне прошло года по иску прокурора Нижегородской области. Райсуд согласился с прокуратурой в том, что, будучи в 2002–2005 годах заместителем мэра Нижнего Новгорода, Дмитрий Дзепа нарушил антикоррупционное законодательство, продолжил заниматься бизнесом, а стоимость его объектов недвижимости не может быть объяснена легальными доходами.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», предпринимателя, занимающегося сдачей коммерческих площадей в аренду, арестовали в ноябре 2024 года. Дмитрий Дзепа был обвинен в мошенничестве при заключении инвестконтрактов, по которым он выкупал у города муниципальные помещения начиная с 1997 года. Спустя год и три месяца предварительного заключения облсуд решил освободить обвиняемого, отбывшего предельный годовой срок под стражей. Уголовное расследование закончено, и коммерсант знакомится с материалами дела.

Освобожденный Дмитрий Дзепа пришел в областной суд на параллельный гражданский процесс по своей жалобе.

Его представитель Ольга Краснова сообщила в апелляции, что все доводы районного суда в пользу конфискации имущества голословны и не подтверждены доказательствами.

По ее словам, Дмитрий Дзепа в должности заместителя управляющего делами администрации Нижнего Новгорода работал менее трех лет и на время муниципальной службы по закону сдал свои активы в доверительное управление, но прокуратура области почему-то посчитала это уловкой. За время работы в мэрии он не приобретал никаких новых активов, а нарушение запретов предусматривало максимум увольнение, а не конфискацию всех активов.

Прокуратура считает, что Дмитрий Дзепа преднамеренно довел до банкротства и незаконно приватизировал муниципальный пансионат «Лесной курорт» через подконтрольных лиц. Ольга Краснова указала на то, что его приобретателем был не Дзепа, а другие люди. Прокуратура еще в 2006 году пыталась оспорить сделку в арбитражном суде, но проиграла, и аффилированность покупателей МУПа с коммерсантом не доказана. По словам адвоката, тогдашний мэр Вадим Булавинов решил продать имущество «Лесного курорта» с торгов, и муниципальное предприятие на момент продажи уже имело долги по налогам и было убыточно — до банкротства его никто не доводил.

Судебную коллегию интересовал вопрос, какое имущество было у Дмитрия Дзепы до его поступления на муниципальную службу в октябре 2002 года в городскую администрацию Вадима Булавинова.

Адвокат пояснила, что изъятая по решению райсуда недвижимость на проспекте Ленина,45 и более 360 млн руб. арендных доходов, полученных от нее за годы. С коммерсанта взыскали и эквивалент стоимости давно проданных им площадей на Рождественской 17а, которые также были приобретены до трудоустройства в мэрию. Что касается доходов и расходов, ответчики апеллировали к тому, что по налоговой отчетности легальных доходов Дмитрия Дзепы с лихвой хватало на приобретение долей в объектах муниципальной недвижимости и дальнейшие их ремонты. Однако Нижегородский райсуд почему-то учел в его доходах только справки по форме 2-НДФЛ, но проигнорировал данные 3-НДФЛ и суммы, с которых был уплачен налог по УСН, отметила Ольга Краснова. Со стороны истца трое работников нижегородской прокуратуры молча слушали выступление представителя ответчика.

В итоге тройка судей во главе с Антоном Симагиным решила отложить заседание, чтобы апелляционную жалобу могло подать ООО «Студия», один из ответчиков.

Эта компания принадлежит дочери Вадима Булавинова Юлии. Она возражает против изъятия принадлежащего ей коммерческого помещения на Большой Покровской, которым когда-то владел Дмитрий Дзепа, но потом продал.

Ответчик заявил ходатайства о свидетельских допросах собственников ООО «Дом отдыха „Лесной курорт“», бывшего мэра Вадима Булавинова, предпринимателя Ступишина и бывшего депутата гордумы Ирины Семашко. Они также заключали инвестконтракты с мэрией, а потом недвижимость у них выкупал Дзепа. Суд первой инстанции в их допросах отказал.

«Я хочу только, чтобы судебное разбирательство в отношении меня шло исключительно по закону. Если я окажусь не прав, то готов понести ответственность»,— сообщил Дмитрий Дзепа после первого заседания в облсуде.

Следующее было назначено на 17 марта.

Роман Кряжев