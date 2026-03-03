В четырех регионах Сибири выросла закредитованность граждан

В начале 2026 года в четырех регионах Сибири — Новосибирской области, республиках Хакасия, Алтай и Тыва — наблюдается рост закредитованности населения.

Лидером по динамике стала Республика Тыва, где за 2025 год средний размер задолженности на одного человека вырос на 45,9 тыс. руб. В Тыве в среднем каждый житель должен банкам больше 1 млн руб., что более чем в два раза выше среднероссийского значения (473 тыс. руб.). Еще в начале 2023 года задолженность в Тыве составляла 530 тыс. руб., следует из исследования РИА Новости.

В Новосибирской области долговая нагрузка на одного человека в среднем выросла в прошлом году на 9,8 тыс. руб. Средний банковский долг на одного жителя достиг 574,5 тыс. руб. Соотношение среднедушевой задолженности к годовой зарплате составило 64,5%.

В Республике Хакасия задолженность перед банками на одного человека выросла на 4,1 тыс. руб., до 448,1 тыс. руб. Соотношение среднедушевой банковской задолженности к годовой зарплате достигло 54,2%.

В Республике Алтай объем задолженности экономически активного населения в 2025 году вырос на 3,8 тыс. руб. до 470,7 тыс. руб. Закредитованность населения (отношение долга к заработанной плате) составила 63%.

Согласно результатам исследования, в остальных регионах Сибири объем задолженности по банковским кредитам на одного экономически активного жителя снизился. В частности, в Кемеровской области — на 14,4 тыс. руб., Омской области — на 7,5 тыс. руб., Иркутской области — на 7,4 тыс. руб., Красноярском крае — на 7 тыс. руб., Алтайском крае — на 5,4 тыс. руб. и в Томской области — на 1,4 тыс. руб.

