Инженер автозаводского ДУКа пойдет под суд по делу о падении наледи на ребенка

Инженер по организации эксплуатации и ремонту жилфонда домоуправляющей компании (ДУК) в Автозаводском районе Нижнего Новгорода предстанет перед судом по делу о травмировании ребенка упавшей с крыши наледью. Дело квалифицировано по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности), сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Нижегородской области Фото: Прокуратура Нижегородской области

Согласно материалам дела, в январе 2026 года наледь упала на малолетнего прохожего с крыши дома №4 по улице Челюскинцев. Как полагает следствие, большие скопления снега образовались на кровле именно из-за бездействия обвиняемой.

Как писал «Ъ-Приволжье», ребенок получил травму позвоночника.

Галина Шамберина