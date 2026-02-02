Упавший с крыши лед повредил позвоночник ребенку в Нижнем Новгороде

Нижегородское управление СКР возбудило уголовное дело из-за падения наледи с крыши на малолетнего ребенка в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. В результате ребенка с травмой позвоночника доставили в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.

Следователи считают, что причиной несчастного случая на улице Челюскинцев стало ненадлежащее исполнение коммунальщиками своих профессиональных обязанностей. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

В настоящее время следователи СКР устанавливают все причины и условия, способствовавшие произошедшему.

Андрей Репин