Суздаль переживает «московское нашествие»

Недвижимость в Суздале скупают по рекордным ценам на фоне туристического бума. Особый интерес проявляют москвичи, узнал “Ъ FM”. Местные жители продают дома и коттеджи, по данным агрегаторов, в среднем за 17 млн руб. Причем иногда объекты требуют не просто капитального ремонта, но и полного сноса. Тему продолжит Анжела Гаплевская.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Голубая мечта 2026 года — купить домик у суздальской речки, выйти на балкон и глядеть на Спасо-Евфимиев монастырь. Стоит земля сегодня недешево, а спрос на видовые места только растет. Жителям Суздаля купить недвижимость становится все тяжелее, рассказал местный риэлтор Марк Фирсов:

«Люди выставляют немыслимые цены на жилье, и его покупают. В последнее время на Гастево, 2 продавался признанный памятником дом с земельным участком за 65 млн руб. У меня глаза на лоб полезли.

Если речь о локации на тихой улочке, например, Гастева или Покровской с видом на монастыри, речку, то можно выставлять лот примерно за 20 млн руб. Причем это дом под слом будет».

В прошлом году в городе были реализованы несколько лотов стоимостью более 100 млн руб. В среднем цены на жилье за год выросли на 15-20%, говорят опрошенные “Ъ FM” специалисты. А если сравнивать с 2022-м, недвижимость подорожала в полтора раза. Устойчивый интерес демонстрируют москвичи, рассказал директор по продажам по владимирскому направлению компании «Владис» Николай Морозов:

«Из столицы традиционно много сделок, москвичи любят эти направления. Местных жителей в меньшей степени это касается. Цены выросли. Стоимость больших участков под нарезку, под перспективные коттеджные поселки увеличилась примерно на 15%, некоторых участков, домов — кратно. Совсем ветхие могут продаваться по цене в пять раз выше рынка».

Во время длинных ноябрьских и новогодних праздников посещаемость Владимира и Суздаля, по данным Российского союза туриндустрии, увеличилась вдвое. По итогам года последний стал самым посещаемым малым городом России, всего в нем побывало более 1,3 млн человек. Но Суздаль не резиновый, продолжает местный риэлтор Марк Фирсов:

«В основном владельцы выставленных на продажу домов либо разъезжаются, либо таким образом расстаются с наследством. В Суздале, если поискать, осталось, пожалуй, таких мест штуки четыре.

Москвичи раздули эти цены сами, а потом жалуются. У нас сейчас в ресторане даже нельзя простому суздальцу поесть. Все ориентировано на столицу».

Важным рубежом для города стало 1000-летие, которое отмечали в 2025-м. В Суздале переделали мостовую, отреставрировали фасады и вложились в маркетинг. На праздничные мероприятия местные власти потратили 7 млрд руб. Инфраструктура тоже стала работать на туризм, рассказал основатель российской гильдии риэлторов Константин Апрелев:

«На порядок стала доступнее территория до Нижнего Новгорода, даже до Иваново. "Ласточка" начала ходить, открылась скоростная автомобильная дорога. Масштаб инвестиций в развитие этого суздальского кластера серьезный».

Как рассказывал “Ъ FM”, на восстановление старинной избы предприниматели тратят несколько сотен миллионов рублей. В Суздале придется учитывать дополнительные условия, заметила риэлтор агентства недвижимости «Владимир-33» Инна Царёва:

«Вот Масленица недавно прошла. Наблюдалось просто столпотворение. Дом сейчас на месяц можно снять за 160-180 тыс. руб. Я не скажу, что это дворец будет. При этом при реконструкции внутри можно делать все что хочешь, хоть дизайн в стиле хай-тек. Но снаружи дом должен соответствовать исторической картинке: все деревянное, резные наличники на окошках со ставнями».

Ранее пользователи Telegram-каналов массово обсуждали суздальские сувениры на Масленицу. Туристы делятся кадрами деревянной фигуры красного коня, ценник на которого превышает 100 тыс. руб. Рядом на самоваре — бусы из баранок за 2,5 тыс. руб.

Анжела Гаплевская