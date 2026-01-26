Инвесторы заселяются в избы

Москвичи взвинтили цены на 100-летние деревенские избы. Вслед за инвесторами в российские села пошли и частные клиенты, делятся опрошенные “Ъ FM” брокеры. Основной интерес вызывают постройки в тихих и живописных местах. Вслед за спросом потянулся и ценник. Старые дома, которые требуют серьезного капремонта, за год подорожали вдвое. С какими чеками заходят на этот рынок покупатели? И сколько стоит восстановить русскую избу или купеческий особняк? Разбиралась Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Деревянные и каменные постройки в глухих селах — это уже семейный актив, а не просто инвестиции в новое туристическое направление, что называют «избингом». Это когда можно отдохнуть в деревне без удобств, но за дорого. Для москвичей такие локации — вторая дальняя дача и иногда в пяти-шести часах езды. На досках объявлений можно найти дом по цене смартфона: в Саратовской области, например, за 150 тыс. руб. в объявлении пишут «покупай и живи». А в Ульяновской предлагают уже за 1 млн руб. с рабочей печью. В селе два магазина и своя школа.

Чем ближе к Москве, тем дороже. Под Тверью бревенчатый домик постройки середины ХХ века сейчас продается за 3,5 млн руб. Все удобства находятся на улице. Но рядом река, лес и участок 16,5 соток. За такие же деньги можно купить купеческий кирпичный особняк в Архангельской области на берегу Онеги. Там нужен серьезный капремонт, да и летать далеко. Дешевых вариантов на рынке практически не осталось, говорит директор департамента вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова: «Нельзя говорить о том, что среднестатистическая семья пошла и купила участок в глухой деревне и планирует там жить. Скорее, многие насмотрелись в соцсетях на то, как это может быть круто, и решили попробовать. Если мы рассматриваем деревни Золотого кольца, то некоторые объекты находятся под государственной охраной, и владелец не может поменять, например, фасад здания. Некоторые покупают для себя дома на улочках Суздаля, воссоздают историю для того, чтобы проживать самим. Можно привести в пример Пушкинские горы в районе Пскова.

Если два года назад стоимость полуразваленного дома составляла 500-700 тыс. руб., то сегодня стартует от 1,5 млн руб. и доходит до 4,5 млн руб.».

Все, что с историей, дает туристический потенциал и будет только дорожать, говорят опрошенные “Ъ FM” брокеры. Этот рынок недвижимости практически не развит, риелторов на нем пока нет. Сделки проходят в формате «увидел, влюбился, взял». 120-летний дом два года назад купила и основатель ювелирного бренда Moonswoon Ольга Локшина. Рядом с ним находится природный парк «Бажовские места», водохранилище и всего 60 км от Екатеринбурга, где у нее свой бизнес, рассказала собеседница “Ъ FM”: «Купили участок с домом за 4 млн руб. потому что цена земли в этом поселке достаточно высокая. 13 соток, печка, туалета не было, ремонт предыдущие владельцы делали очень давно. Понравилась локация. Дом можно было бы снести, но возникло желание его восстановить. На это мы потратили примерно 2,5 млн руб. Львиная доля работ была сделана самостоятельно. Мы решили, что это небольшой семпл дачи: перед тем, как строить большой дом, мы решили попробовать пожить в таком формате.

Зачем разрушать то, что и так хорошо стоит уже 100 лет, если можно отнестись к этому с вниманием и с уважением».

Найти исторические особняки, оказывается, можно даже за символический рубль. Такие аукционы периодически проводят муниципальные власти, что развивают культурный туризм и рассчитывают на деньги частных инвесторов, подчеркивает директор департамента архитектурного проектирования компании «Даль» Анастасия Култаева: «Если речь идет про бизнес, выбирают Московскую область — Зарайск, Коломну, Елец и Суздаль. Цены выросли кратно. Если локация не раскручена, можно найти исторический дом по цене от 15 тыс. руб. до 40 тыс. руб. за квадратный метр. Многие объекты выставляются муниципалитетами по сниженной цене.

На торги была выставлена усадьба в двух часах езды от Санкт-Петербурга. XVIII век, цена составляла 4 тыс. руб. Объявление завирусилось, в итоге торги длились месяц и цена выросла до 22 млн руб. Считали инвестиции, которые потребуются на восстановление этого объекта, выходило порядка 300 млн руб.».

На агрегаторах, что работают с историческим наследием, сейчас порядка 100 объектов. Можно купить здание бывшей уездной земской управы XIX века, полуразрушенный доходный дом, старую мельницу, но больше всего купеческих особняков. Только в подмосковном Зарайске 10 старинных домов, что в теории могут стать бутик-отелями, не меняя фасадов.

Аэлита Курмукова