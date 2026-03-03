Контрабандная династия
Сына «крабового короля» судят вслед за отцом
Во Владивостоке начался процесс по уголовному делу в отношении бывшего директора ООО «Курильский универсальный комплекс» Александра Кана, сына известного сахалинского предпринимателя Олега Кана, которого в СМИ называли «крабовым королем». Кан-младший, как и отец, заочно обвиняется в контрабанде биоресурсов и других преступлениях. Кан-старший уже приговорен к 24 годам лишения свободы, несмотря на то что представители защиты утверждали, что предприниматель умер за границей.
Александр Кан, сын известного сахалинского предпринимателя Олега Кана
Фото: фонд «Родные Острова»
Фрунзенский районный суд столицы Приморья сегодня, 3 марта, приступил к слушанию материалов уголовного дела в отношении Александра Кана. Первое заседание было целиком посвящено оглашению обвинительного заключения. Кан-младший обвиняется в контрабанде краба (ч. 3 ст. 226.1 УК РФ), уклонении от уплаты таможенных платежей (ч. 4 ст. 194), а также в участии в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210).
По версии следствия, с 2014 по 2019 год лидер преступного сообщества Олег Кан с помощью соучастников, в том числе своего сына Александра Кана, контрабандой поставлял живого краба в Японию, Республику Корея и КНР.
Поставки осуществлялись через коммерческие организации ООО «Монерон», ООО «Курильский универсальный комплекс» и ООО «Приморская рыболовная компания».
Всего незаконно вывезено более 3 тыс. тонн краба на сумму более 2,6 млрд руб. При вывозе из России краб декларировался российскими поставщиками с заниженной стоимостью, а в действительности отгружался по цене, значительно превышающей заявленную. В результате компании уклонились от уплаты таможенных платежей на сумму 9,2 млн руб.
«Роль Александра Кана заключалась в организации подготовки и подписании в качестве директора ООО "Курильский универсальный комплекс" фиктивных внешнеэкономических контрактов о поставках по заниженной цене, непосредственном контроле и организации финансово-хозяйственной деятельности возглавляемого предприятия, обеспечении добычи товара, получении необходимых разрешительных документов с последующей продажей краба за границу»,— считает следствие.
Процесс будет заочным — судья Евгений Маслаков в начале заседания, сославшись на справку ФСБ, пояснил, что подсудимый с 2018 года находится за пределами России.
Вернуть Александра Кана в страну принудительно практически нереально, поскольку Интерпол снял его с международного розыска, посчитав уголовное преследование политически мотивированным.
Ранее дело направлялось на рассмотрение в Южно-Сахалинский городской суд, но вышестоящие судебные инстанции вернули его во Владивосток.
Адвокат подсудимого Александр Филипенко отказался сообщить “Ъ”, признает ли его подзащитный вину, пояснив, что огласит позицию позднее, в ходе процесса. Господин Филипенко добавил, что работает по соглашению, но информацией о местонахождении доверителя не обладает.
В декабре прошлого года Фрунзенский районный суд Владивостока по второму уголовному делу заочно приговорил к 24 годам колонии строгого режима рыбопромышленника Олега Кана. Это наказание включает в себя ранее вынесенный приговор в 17 лет за организацию убийства, совершенного в 2010 году во Владивостоке. На втором процессе Олег Кан также был признан виновным в создании преступного сообщества, уклонении от уплаты налогов, таможенных платежей и контрабанде.
В суде представители защиты утверждали, что Олег Кан умер в 2023 году в Великобритании и поэтому его уголовное преследование необходимо прекратить.
В материалах дела имеется справка из загса, подтверждающая факт смерти «крабового короля». В реестре наследственных дел Федеральной нотариальной палаты также содержится информация о смерти Олега Кана 14 февраля 2023 года (номер наследственного дела 34947323–34/2023). Но гособвинение и суд в смерть Кана-старшего не поверили.
21 марта 2024 года Арбитражный суд Приморья признал ничтожными договоры о закреплении долей квот добычи водных биологических ресурсов и постановил солидарно взыскать в пользу Российской Федерации с Олега Кана, группы физических и юридических лиц, подконтрольных ему, ущерб водным биоресурсам на сумму 358,7 млрд руб. В рамках возмещения этой суммы в доход государства были обращены четыре земельных участка и два дома Александра Кана.
Олег Кан — известный сахалинский предприниматель, создатель нескольких крупных рыбодобывающих предприятий. Основными объектами их промысла были ценные водные биоресурсы, в том числе крабы, креветки. В 2014–2015 годах на фоне резкого роста курса доллара экспорт этих ресурсов стал приносить сверхприбыль. Владельцы бизнеса вкладывались в недвижимость, в частности в арестованные впоследствии торговые центры во Владивостоке.