Голкипер «Трактора» Сергей Мыльников выбыл до конца сезона из-за травмы

Вратарь челябинского «Трактора» Сергей Мыльников пропустит оставшуюся часть сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за травмы нижней части тела. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Павел Табарчук / КХЛ Фото: Павел Табарчук / КХЛ

1 марта Сергей Мыльников получил повреждение в домашнем матче против казанского «Ак Барса». Голкипер был заменен на пятой минуте встречи. «После медицинского обследования, учитывая установленный характер травмы, шансов выйти на лед в нынешнем сезоне у Мыльникова нет»,— сообщили «РБ Спорт» в пресс-службе команды.

В текущем сезоне КХЛ Мыльников провел 31 матч, в которых одержал 14 побед. В среднем за игру он отражает 91% бросков и в среднем пропускает 2,75 шайбы. На счету вратаря два «сухих» матча.

«Трактор» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. По итогам 60 встреч клуб набрал 63 очка.

Таисия Орлова