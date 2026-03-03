Tasnim: 13 иранских военнослужащих погибли при ударе по авиабазе в Кермане

В результате израильского удара по авиабазе в Кермане на юго-востоке Ирана погибли не менее 13 военнослужащих. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim. Также агентство сообщило, что 18 военнослужащих погибли в результате ударов Израиля по провинции Мазандаран на севере страны.

28 февраля США и Израиль нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала Израиль и американские базы в Персидском заливе. Президент США Дональд Трамп заявлял, что по итогам первого дня военной операции погибли 48 высокопоставленных лиц Ирана.

