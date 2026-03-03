Имущество омского «Пэтсиба» выставлено на торги

На торги выставлено имущество омского производителя полиэтиленовых труб компании «Пэтсиб». Как указывается на портале ГИС «Торги», аукцион проводится на основании постановления судебного пристава-исполнителя о передаче имущества на торги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В общей сложности представлено восемь лотов с начальной ценой 32,1 млн руб. В их состав входят линии по производству полимерных труб стоимостью от 2,2 до 9,7 млн руб., чиллер (холодильная машина) для охлаждения воды, гранулятор, дробилка и прочее.

Заявки на участие в торгах принимаются до 30 марта, подвести итоги планируется 2 апреля. В случае если аукцион не состоится, торги проведут повторно 30 апреля с ценой, сниженной на 15%.

По собственным данным компании, ООО «Пэтсиб» работает на рынке с 2012 года. Согласно ЕГРЮЛ, директором и учредителем организации является Николай Бирюков. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2024 году выручка предприятия составила 432 млн руб., убыток — 35 млн руб. В отношении компании зарегистрировано 41 исполнительное производство на общую сумму 159 млн руб.

Как пишет «РБК Омск», в январе этого года компания «Атлант Плюс» (Омск) приобрела производственный корпус ООО «Пэтсиб» и земельный участок площадью 14,6 тыс. кв. м на Красноярском тракте за 14 млн руб.

Александра Стрелкова