Больше чем финансы

Когда солнечные лучи теплеют и становится ясно, что весна уже совсем близко, приходит пора планировать летний отдых. Куда отправиться, где сделать выгодные покупки к новому сезону, как поскорее привести себя в форму — эти и другие вопросы можно легко решить посредством пары кликов в банковском приложении. Ведь премиальный сервис — уже не просто набор банковских услуг. Газпромбанк Премиум создал целую экосистему комфорта, выгод и впечатлений. О том, как этот сервис качественно меняет жизнь, рассказали клиенты Газпромбанк Премиум.

Фото: Предоставлено пресс-службой Газпромбанка

«Здесь все совпало — и отношение, и сервис»,— Алексей Мнацаканян

Моя история знакомства с Газпромбанк Премиум началась через инвестиции. Я пришел за профессиональным подходом к деньгам, а нашел команду, с которой захотелось остаться. Персональный менеджер не просто объяснил мне детали и условия, а сделал это с той степенью участия, которую редко встречаешь. Согласитесь, если нет ощущения совместимости с людьми, с которыми работаешь, то не будет и сотрудничества. Здесь все совпало — и отношение, и сервис.

Время — единственная валюта, которая не подлежит реинвестированию. Для меня ключевым бонусом премиального обслуживания стала не столько экономия денег, сколько экономия времени. Программа привилегий «Спорт» от Газпромбанк Премиум позволила по-новому взглянуть на привычный распорядок дня.

Есть возможность посещать престижные фитнес-клубы X-Fit, DDX, World Class или пользоваться приложением Fitmost. Сначала меня привлекла опция резервирования бани через Fitmost — настоящая находка для ценителей русских традиций, затем — абонемент в X-Fit. Клуб находится рядом с работой, и теперь вечерние пробки для меня — повод для паузы: пока Москва стоит, я провожу время с пользой в тренажерном зале.

Главным амбассадором премиального банкинга стала моя супруга Мария. Газпромбанк Премиум регулярно приглашает клиентов на закрытые мероприятия, и эти вечера быстро превратились в наш семейный ритуал. Осенью прошлого года, к примеру, мы посетили гастрошоу в пространстве Artplay с шеф-поваром Евгением Викентьевым. Для Марии, которая профессионально занимается нутрициологией и ведет блог о питании, это была не только дегустация, а еще и возможность живого диалога с мэтром. Гастрошоу — это не «просто поесть», хотя блюда были изумительными, а скорее атмосфера — камерная, теплая, семейная. Еще одним ярким впечатлением стал новогодний маскарад в «Метрополе». Для меня Газпромбанк Премиум — это больше, чем финансовые услуги. Это ценные отношения, качественный сервис и, пожалуй, стиль жизни.

«Самое большое богатство — это люди»,— Елена Алтухова

С Газпромбанком я сотрудничаю с 2009 года — буквально с первых дней своей работы в группе компаний, которая является его клиентом. Сначала это был просто бизнес. Но время идет, меняется не только предложение услуг, но и отношение к клиентам. Премиальной картой банка я пользуюсь уже пять лет и могу сказать, что за это время спектр услуг очень заметно вырос.

Я не из тех, кто подключает все и сразу. Мне нравится изучать, тестировать, смотреть, как это вписывается в реальную жизнь. Поначалу я пользовалась лишь картой, но постепенно начала открывать для себя новые опции — по мере того как расширялись мои знания о финансовых сервисах.

Фото: Предоставлено пресс-службой Газпромбанка Елена Алтухова

Для меня очень важно, чтобы банковские услуги были гибкими. Например, я держала депозит с выплатой процентов в последний день месяца. Но когда подошло время покупки квартиры, открыла накопительный счет с начислением процентов на ежедневной основе. Вроде мелочь, а на крупных суммах это уже заметно. Хороший кешбэк и скидки — это приятное дополнение. Не раз пользовалась скидками в Lady & Gentleman City, ресторанах, поездках. Программа путешествий есть, конечно, у многих банков. Перелеты становятся комфортнее, когда можно воспользоваться бизнес-залом в аэропорту и заказать трансфер до отеля. Но c Газпромбанк Премиум чувствуешь, что на этом сервис не заканчивается.

Каждый месяц в приложении можно выбрать программу «Путешествия» или «Спорт», нажать «получить баллы» и использовать их в партнерских сервисах. Признаюсь, я постоянно пользуюсь Fitmost: йога, фитнес-студии, ногтевой сервис, парикмахерские услуги — там есть, кажется, все. Но моя слабость — спа, которое я посещаю стабильно раз в месяц. Причем салоны действительно достойные, с хорошим уровнем сервиса.

Одним из самых интересных открытий для меня стало приложение банка «Премиум Консьерж». Это уже не только финансы, а образ жизни. Однажды пользовалась через него химчисткой — мелочь, но приятно, когда такие бытовые задачи решаются без лишнего напряжения. Сейчас хочу протестировать подписку Wink, в которой есть доступ к караоке. У меня много поющих друзей, уверена, что это будет особенный формат для наших встреч.

За 15 лет сотрудничества с Газпромбанк Премиум у меня сложились теплые отношения со многими сотрудниками банка. Однажды в банке мне не просто помогли с оформлением ипотеки и документами, но посоветовали конкретные объекты недвижимости. В итоге я купила квартиру в одном из них и по сей день с удовольствием там живу.

Хочется также сказать пару слов о мероприятиях от Газпромбанк Премиум. Летом мы собирались на вечере в баре «Стрелка» напротив храма Христа Спасителя. Закат, Москва-река, джаз в живом исполнении, шампанское, новые знакомства… А однажды мы с другими клиентами банка и менеджерами сходили на концерт. Такое редко встречается в корпоративном мире — чтобы партнерство перерастало в живое общение. Именно поэтому я всегда говорю: самое большое богатство — это люди.