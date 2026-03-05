Прозрачный уход

В премиум-сегменте российской косметической индустрии наблюдаются заметные изменения: вместо красивой легенды акцент делается на качественных и эффективных ингредиентах и понятных потребителю формулах. Клиенты хотят знать, что содержится в средствах для ухода за кожей, и тщательно изучают их состав.

Одним из первых брендов, практикующих такой подход, стал Ellior. Основательница компании Элен Волова — бьюти-эксперт с многолетним опытом, прошедшая путь от клиента премиального сегмента до управляющей салонами, маркетолога и предпринимателя. Профессионал в индустрии красоты, Волова привлекла лучших химиков и косметологов для создания продуктов, цена которых полностью соответствовала бы затратам на их производство. Так появился бренд Ellior, у которого на каждой упаковке со средством указаны проценты входящих в него активных компонентов.

В портфолио бренда две ключевые линейки: Medical и Ocean Revival. Профессиональные sos-ампулы Medical содержат продукты, предназначенные для решения конкретных задач: средства с высокой концентрацией активных компонентов эффективно борются с акне, воспалениями, избыточной жирностью, пигментацией, а также противостоят возрастным изменениям. В числе основных ингредиентов сывороток — витамин С в липидной стабильной формуле, способный поддерживать здоровый цвет лица и сияющий тон; транексамовая кислота, регулирующая синтез меланина, вызванного воздействием ультрафиолета; бакучиол, который является альтернативой ретинолу — без спирта и отдушек; и антиоксидант глутатион: он защищает волокна коллагена от разрушения и возвращает коже эластичность и упругость.

Линия Ocean Revival, включающая дневной и ночной кремы, сыворотку и средство для области вокруг глаз, предназначена для ежедневного антивозрастного ухода. В ее составе два вида водорослей, которые, работая вместе, многократно усиливают действие друг друга. Среди других активных компонентов — черная икра (на этот ингредиент получен патент), жемчуг и пептиды. Средства оказывают не только мощное антивозрастное действие, но и эффективно устраняют отечность.

Обе линии получили премии за лучший состав от независимой ассоциации химиков в 2024 и 2025 годах, а сам бренд был отмечен премией за инновационные продукты в «Сколково». Сегодня продукция Ellior представлена в клиниках и салонах, средства бренда включены в протоколы профессионального ухода.

Компания планирует развивать международное сотрудничество, в том числе выйти на рынки стран BRICS. Уже сегодня Ellior производит продукцию в России на заводе с JMP-сертификацией, используя лучшие зарубежные компоненты, а новые партнерства позволят расширить товарную линейку и укрепить технологическую базу.

Екатерина Сахарова