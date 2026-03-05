Весенние букеты

Цветочная тема неизменно популярна у ювелирных марок, и каждый бренд делает свой выбор: от садовой розы до полевого василька, от изысканной орхидеи до скромной ромашки. Одни привержены максимальному реализму, другие предпочитают абстрактные формы.

Коллекция Mercury Flower — одна из трех основных, хотя она менее обширна, чем семейства украшений Classic и Color. Соцветия Mercury Flower легко узнаваемы: это всегда пять лепестков, напоминающих счастливый цветок сирени. Поначалу лепестки были только из бесцветных бриллиантов, затем к ним добавили желтые и розовые, а позже — рубины, сапфиры и изумруды, лунный камень и жемчуг. Дизайн тоже постепенно усложнялся: единичные цветки на пусетах, тонких кольцах и кулонах соединялись в пары и тройки, в коллекции появились цветочные браслеты, колье и броши с узнаваемым мотивом.

И вот коллекция Mercury Flower пополнилась оттенками цветных камней весенней палитры: нежным розовым кварцем и небесным халцедоном. Кольца и подвески украсили внушительные семикаратники, в серьгах суммарный вес центральных камней превышает 10 карат.

Коллекцию отличает большое разнообразие оттенков: например, наряду с классическим серо-голубым халцедоном используется его разновидность цвета морской волны, а лунный камень помимо привычного молочно-белого оттенка предстает в редкой оранжевой природной гамме. Похожий стилистический прием использован в коллекции Bonbons с ее богатым спектром цветных драгоценных камней. Но если в ней были представлены прозрачно-леденцовые экземпляры огранки «кушон», то для новой линии Flower дизайнеры выбрали камни пастельных молочных оттенков. Их мягкое внутреннее свечение подчеркивает огранка «сахарная голова» (причем камни гранятся индивидуально для этой линии украшений). Эта сглаженная округлая форма — что-то среднее между кабошоном и четырехгранной пирамидой — относится к старым типам огранки, формой повторявшим конусообразную сахарную голову. Она позволяет продемонстрировать внутреннюю природную красоту камней.

Акварельная гамма центрального элемента подчеркнута бриллиантовым блеском пятилистников, а также цветом драгоценного металла. Халцедон и лунный камень холодных оттенков оправлены в белое золото, а теплый розовый кварц и оранжевый лунный камень прекрасно сочетаются с розовым золотом. Все украшения можно комбинировать, составляя весенние букеты по своему вкусу и настроению, составляя личную коллекцию.

Нина Спиридонова