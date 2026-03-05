Блестящее пополнение

В рамках Парижской недели высокой моды в январе этого года традиционно прошли презентации новых коллекций высокого ювелирного искусства ведущих ювелирных домов Европы. Самые интересные новинки изучила Лидия Агеева.

Boucheron, Nom: Boucheron, Prenom: Frederic

Креативный директор Boucheron Клер Шуан обращается к наследию создателя ювелирного дома Фредерика Бушерона и его главным ювелирным кодам. Коллекция Nom: Boucheron, Prenom: Frederic состоит из четырех изделий из белого золота, бриллиантов, хрусталя и черной эмали, каждое отражает важный этап творческого пути ювелира. Колье The Address с центральным 10-каратным бриллиантом огранки «изумруд» — это посвящение Вандомской площади, где Бушерон первым из ювелиров открыл бутик. Колье The Spark с восемью бриллиантами разной огранки повторяет главное изобретение ювелира — колье в форме вопросительного знака, которое можно надеть и снять без посторонней помощи. Бриллиантовые эполеты The Silhouette, трансформируемые в браслеты, сотуар или колье-чокер — дань видению ювелира, который предлагал разные способы носить украшения. А колье The Untamed с драгоценными лепестками плюща, которое делится на несколько брошей, колье или заколок, посвящено главному источнику вдохновения Бушерона — природе.

Эполеты The Silhouette, Boucheron, белое золото, бриллианты Фото: Boucheron Колье The Address, Boucheron, белое золото, бриллианты, хрусталь, черная эмаль Фото: Boucheron

Chaumet, Envol

Крылья, а именно многовековая традиция ювелиров дома Chaumet изготовлять украшения в виде птиц и других крылатых существ (в архивах, например, имеется брошь в виде летучих мышей), стали отправной точкой для коллекции Chaumet Envol. В ней девять изделий из белого золота, украшенных сапфирами с Мадагаскара, бриллиантами и синей эмалью в тон фирменному цвету дома: коктейльные кольца, броши, серьги, часы с секретом и тиара, которая легко превращается в карнавальную маску.

Моно-cерьга и брошь Envol, Chaumet, белое золото, сапфир, цветная эмаль, бриллианты Фото: Chaumet Тиара Envol, Chaumet, белое золото, сапфир, цветная эмаль, бриллианты Фото: Chaumet Сотуар-часы с секретом Envol, Chaumet, белое золото, жемчуг, цветная эмаль, бриллианты Фото: Chaumet

Repossi, Blast: Splash of Colours

Repossi пополнил коллекцию Blast, предметы которой напоминают массивные браслеты племени берберов, надеваемые по несколько штук разом, украшениями с цветными драгоценными камнями. В коллекции появились серьги, кольцо и браслет кафф из желтого золота с желтыми и персиковыми турмалинами, рыжими спессартинами и солнечными цитринами, а также серьги, кольца и браслет из белого золота с сапфирами, танзанитами и турмалинами цвета индиго на фоне бриллиантового паве.

Серьги, кольцо и браслет Blast, Repossi, белое золото, сапфиры, танзаниты, турмалины, бриллианты Фото: Repossi Браслет Blast, Repossi, желтое золото, турмалины, спессартины, цитрины Фото: Repossi Серьги Blast, Repossi, желтое золото, турмалины, спессартины, цитрины Фото: Repossi

Dior joaillerie, Belle Dior

Креативный директор ювелирного направления Dior Виктуар де Кастеллан продолжает изучать кутюрное наследие дома и его техники. Новую коллекцию она посвятила бахроме: 57 изделий, в которых драгоценные камни нанизаны на нити из белого, розового и желтого золота, создают иллюзию движения. Еще одна отсылка — к интересу Диора к магии, гороскопам и талисманам. Для парюры Soleil Celeste из колье, серег, колец, браслета, трансформируемого в чокер, и броши, которую можно использовать как заколку для волос, Виктуар создала «вселенную» из желтых бриллиантов и турмалинов, бриллиантовых звезд и чеканных лун, выполненных в технике дуплета из черного опала, наложенного на бирюзу.

Колье Galons Printemps, Dior Joaillerie, розовое золото, синие и розовые сапфиры, изумруды, опалы, спессартины, цавориты, розовая шпинель, цветной лак Фото: Dior Joaillerie Колье Soleil Céleste, Dior Joaillerie, белое и желтое золото, желтые и бесцветные бриллианты, сапфиры, турмалины, бриллианты, бирюза, опалы Фото: Dior Joaillerie Серьги Franges de Fleurs, Dior Joaillerie, желтое золото, изумруды, цавориты, жемчуг, розовые сапфиры, бриллианты Фото: Dior Joaillerie

Vacheron Constantin, Grand Lady Kalla

Один из главных швейцарских часовых домов Vacheron Constantin время от времени представляет свои ювелирные новинки. В этом году он показал три модели часов с секретом Grand Lady Kalla, которые можно носить двумя способами: как браслет и как сотуар. Версия с изумрудами (около 35,72 карата) — в корпусе из платины, а модели с сапфирами (около 49,72 карата) и рубинами (около 49,85 карата) — из 18-каратного белого золота.

Часы и сотуар Grand Lady Kalla, Vacheron Constantin, белое золото, рубины, жемчуг, бриллианты Фото: Vacheron Constantin Часы и колье Grand Lady Kalla, Vacheron Constantin, белое золото, сапфиры, жемчуг, бриллианты Фото: Vacheron Constantin Часы Grand Lady Kalla, Vacheron Constantin, платина, изумруды, бриллианты Фото: Vacheron Constantin

De Beers, Vibrations, Echo

К открытию флагманского бутика на Rue de la Paix De Beers выпустил коллекцию Vibrations, посвященную рекам и водопадам стран, где компания добывает бриллианты: Намибии, Южной Африки, Ботсваны и Канады. Ее первая часть Echo из пяти украшений была представлена в Париже во время январских показов от-кутюр. Особое внимание привлекает трансформируемое колье с редчайшим синим бриллиантом весом 1,12 карата, которое можно носить шестью способами: как тиару, браслеты и чокеры. В коллекции также есть коктейльное кольцо с пятикаратным бриллиантом, брошь, браслет и серьги.

Колье Echo, трансформирующееся в тиару, De Beers, белое золото, голубой (1,12 карата) и бесцветные бриллианты Фото: De Beers Кольцо Echo, De Beers, белое золото, центральный круглый бриллиант (5,21 карата), бриллианты Фото: De Beers

Messika, Creations

Валери Мессика любит путешествовать в поисках новых идей и посвящать коллекции странам, в которых побывала. Поездка по Африке положила начало ее коллекции высокого ювелирного искусства из четырех сетов (более объемную часть покажут в октябре во время Парижской недели моды). Сотуар и чокер Groove c бусинками из родолита цвета красного вина и звеньями из белого золота с бриллиантовым паве — ода ярким закатам на юге Африки, колье и браслет Magnetique из белого золота и бриллиантов посвящены пустыне, колье Divine Enigma из белого золота с бриллиантовым паве и центральным овальным 18-каратным бриллиантом — звездам на ночном небе Намибии, а сет Velvet Rope из серег, чокера и сотуара с бриллиантами и тигровым глазом — палящему африканскому солнцу.

Колье Divine Enigma, Messika, белое золото, центральный овальный бриллиант (18 карат), бриллианты Фото: Pierre Verez for Messika Колье Groove, Messika, белое золото, родолиты, бриллианты Фото: Messika Браслет Groove, Messika, белое золото, родолиты, бриллианты Фото: Messika

Mellerio, Pierreries

Коллекция-бестселлер Pierreries с цветными драгоценными камнями состоит из 12 пар серег, напоминающих украшения Mellerio 1820–1830 годов. На выбор предлагаются две модели из желтого и розового золота: минималистичные Cascade с одной линией камней и серьги-шандельеры Girandole с тремя нитями аметистов, празиолитов, топазов, цитринов, нежно-желтого и розового кварца. Их можно носить традиционным способом — парами, по одной или комбинировать между собой.