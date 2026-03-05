Блестящее пополнение

Коллекции высокого ювелирного искусства

В рамках Парижской недели высокой моды в январе этого года традиционно прошли презентации новых коллекций высокого ювелирного искусства ведущих ювелирных домов Европы. Самые интересные новинки изучила Лидия Агеева.

Boucheron, Nom: Boucheron, Prenom: Frederic

Креативный директор Boucheron Клер Шуан обращается к наследию создателя ювелирного дома Фредерика Бушерона и его главным ювелирным кодам. Коллекция Nom: Boucheron, Prenom: Frederic состоит из четырех изделий из белого золота, бриллиантов, хрусталя и черной эмали, каждое отражает важный этап творческого пути ювелира. Колье The Address с центральным 10-каратным бриллиантом огранки «изумруд» — это посвящение Вандомской площади, где Бушерон первым из ювелиров открыл бутик. Колье The Spark с восемью бриллиантами разной огранки повторяет главное изобретение ювелира — колье в форме вопросительного знака, которое можно надеть и снять без посторонней помощи. Бриллиантовые эполеты The Silhouette, трансформируемые в браслеты, сотуар или колье-чокер — дань видению ювелира, который предлагал разные способы носить украшения. А колье The Untamed с драгоценными лепестками плюща, которое делится на несколько брошей, колье или заколок, посвящено главному источнику вдохновения Бушерона — природе.

Эполеты The Silhouette, Boucheron, белое золото, бриллианты

Эполеты The Silhouette, Boucheron, белое золото, бриллианты

Фото: Boucheron

Колье The Address, Boucheron, белое золото, бриллианты, хрусталь, черная эмаль

Колье The Address, Boucheron, белое золото, бриллианты, хрусталь, черная эмаль

Фото: Boucheron

Эполеты The Silhouette, Boucheron, белое золото, бриллианты

Фото: Boucheron

Колье The Address, Boucheron, белое золото, бриллианты, хрусталь, черная эмаль

Фото: Boucheron

Chaumet, Envol

Крылья, а именно многовековая традиция ювелиров дома Chaumet изготовлять украшения в виде птиц и других крылатых существ (в архивах, например, имеется брошь в виде летучих мышей), стали отправной точкой для коллекции Chaumet Envol. В ней девять изделий из белого золота, украшенных сапфирами с Мадагаскара, бриллиантами и синей эмалью в тон фирменному цвету дома: коктейльные кольца, броши, серьги, часы с секретом и тиара, которая легко превращается в карнавальную маску.

Моно-cерьга и брошь Envol, Chaumet, белое золото, сапфир, цветная эмаль, бриллианты

Моно-cерьга и брошь Envol, Chaumet, белое золото, сапфир, цветная эмаль, бриллианты

Фото: Chaumet

Тиара Envol, Chaumet, белое золото, сапфир, цветная эмаль, бриллианты

Тиара Envol, Chaumet, белое золото, сапфир, цветная эмаль, бриллианты

Фото: Chaumet

Сотуар-часы с секретом Envol, Chaumet, белое золото, жемчуг, цветная эмаль, бриллианты

Сотуар-часы с секретом Envol, Chaumet, белое золото, жемчуг, цветная эмаль, бриллианты

Фото: Chaumet

Моно-cерьга и брошь Envol, Chaumet, белое золото, сапфир, цветная эмаль, бриллианты

Фото: Chaumet

Тиара Envol, Chaumet, белое золото, сапфир, цветная эмаль, бриллианты

Фото: Chaumet

Сотуар-часы с секретом Envol, Chaumet, белое золото, жемчуг, цветная эмаль, бриллианты

Фото: Chaumet

Repossi, Blast: Splash of Colours

Repossi пополнил коллекцию Blast, предметы которой напоминают массивные браслеты племени берберов, надеваемые по несколько штук разом, украшениями с цветными драгоценными камнями. В коллекции появились серьги, кольцо и браслет кафф из желтого золота с желтыми и персиковыми турмалинами, рыжими спессартинами и солнечными цитринами, а также серьги, кольца и браслет из белого золота с сапфирами, танзанитами и турмалинами цвета индиго на фоне бриллиантового паве.

Серьги, кольцо и браслет Blast, Repossi, белое золото, сапфиры, танзаниты, турмалины, бриллианты

Серьги, кольцо и браслет Blast, Repossi, белое золото, сапфиры, танзаниты, турмалины, бриллианты

Фото: Repossi

Браслет Blast, Repossi, желтое золото, турмалины, спессартины, цитрины

Браслет Blast, Repossi, желтое золото, турмалины, спессартины, цитрины

Фото: Repossi

Серьги Blast, Repossi, желтое золото, турмалины, спессартины, цитрины

Серьги Blast, Repossi, желтое золото, турмалины, спессартины, цитрины

Фото: Repossi

Серьги, кольцо и браслет Blast, Repossi, белое золото, сапфиры, танзаниты, турмалины, бриллианты

Фото: Repossi

Браслет Blast, Repossi, желтое золото, турмалины, спессартины, цитрины

Фото: Repossi

Серьги Blast, Repossi, желтое золото, турмалины, спессартины, цитрины

Фото: Repossi

Dior joaillerie, Belle Dior

Креативный директор ювелирного направления Dior Виктуар де Кастеллан продолжает изучать кутюрное наследие дома и его техники. Новую коллекцию она посвятила бахроме: 57 изделий, в которых драгоценные камни нанизаны на нити из белого, розового и желтого золота, создают иллюзию движения. Еще одна отсылка — к интересу Диора к магии, гороскопам и талисманам. Для парюры Soleil Celeste из колье, серег, колец, браслета, трансформируемого в чокер, и броши, которую можно использовать как заколку для волос, Виктуар создала «вселенную» из желтых бриллиантов и турмалинов, бриллиантовых звезд и чеканных лун, выполненных в технике дуплета из черного опала, наложенного на бирюзу.

Колье Galons Printemps, Dior Joaillerie, розовое золото, синие и розовые сапфиры, изумруды, опалы, спессартины, цавориты, розовая шпинель, цветной лак

Колье Galons Printemps, Dior Joaillerie, розовое золото, синие и розовые сапфиры, изумруды, опалы, спессартины, цавориты, розовая шпинель, цветной лак

Фото: Dior Joaillerie

Колье Soleil C&amp;eacute;leste, Dior Joaillerie, белое и желтое золото, желтые и бесцветные бриллианты, сапфиры, турмалины, бриллианты, бирюза, опалы

Колье Soleil Céleste, Dior Joaillerie, белое и желтое золото, желтые и бесцветные бриллианты, сапфиры, турмалины, бриллианты, бирюза, опалы

Фото: Dior Joaillerie

Серьги Franges de Fleurs, Dior Joaillerie, желтое золото, изумруды, цавориты, жемчуг, розовые сапфиры, бриллианты

Серьги Franges de Fleurs, Dior Joaillerie, желтое золото, изумруды, цавориты, жемчуг, розовые сапфиры, бриллианты

Фото: Dior Joaillerie

Колье Galons Printemps, Dior Joaillerie, розовое золото, синие и розовые сапфиры, изумруды, опалы, спессартины, цавориты, розовая шпинель, цветной лак

Фото: Dior Joaillerie

Колье Soleil Céleste, Dior Joaillerie, белое и желтое золото, желтые и бесцветные бриллианты, сапфиры, турмалины, бриллианты, бирюза, опалы

Фото: Dior Joaillerie

Серьги Franges de Fleurs, Dior Joaillerie, желтое золото, изумруды, цавориты, жемчуг, розовые сапфиры, бриллианты

Фото: Dior Joaillerie

Vacheron Constantin, Grand Lady Kalla

Один из главных швейцарских часовых домов Vacheron Constantin время от времени представляет свои ювелирные новинки. В этом году он показал три модели часов с секретом Grand Lady Kalla, которые можно носить двумя способами: как браслет и как сотуар. Версия с изумрудами (около 35,72 карата) — в корпусе из платины, а модели с сапфирами (около 49,72 карата) и рубинами (около 49,85 карата) — из 18-каратного белого золота.

Часы и сотуар Grand Lady Kalla, Vacheron Constantin, белое золото, рубины, жемчуг, бриллианты

Часы и сотуар Grand Lady Kalla, Vacheron Constantin, белое золото, рубины, жемчуг, бриллианты

Фото: Vacheron Constantin

Часы и колье Grand Lady Kalla, Vacheron Constantin, белое золото, сапфиры, жемчуг, бриллианты

Часы и колье Grand Lady Kalla, Vacheron Constantin, белое золото, сапфиры, жемчуг, бриллианты

Фото: Vacheron Constantin

Часы Grand Lady Kalla, Vacheron Constantin, платина, изумруды, бриллианты

Часы Grand Lady Kalla, Vacheron Constantin, платина, изумруды, бриллианты

Фото: Vacheron Constantin

Часы и сотуар Grand Lady Kalla, Vacheron Constantin, белое золото, рубины, жемчуг, бриллианты

Фото: Vacheron Constantin

Часы и колье Grand Lady Kalla, Vacheron Constantin, белое золото, сапфиры, жемчуг, бриллианты

Фото: Vacheron Constantin

Часы Grand Lady Kalla, Vacheron Constantin, платина, изумруды, бриллианты

Фото: Vacheron Constantin

De Beers, Vibrations, Echo

К открытию флагманского бутика на Rue de la Paix De Beers выпустил коллекцию Vibrations, посвященную рекам и водопадам стран, где компания добывает бриллианты: Намибии, Южной Африки, Ботсваны и Канады. Ее первая часть Echo из пяти украшений была представлена в Париже во время январских показов от-кутюр. Особое внимание привлекает трансформируемое колье с редчайшим синим бриллиантом весом 1,12 карата, которое можно носить шестью способами: как тиару, браслеты и чокеры. В коллекции также есть коктейльное кольцо с пятикаратным бриллиантом, брошь, браслет и серьги.

Колье Echo, трансформирующееся в тиару, De Beers, белое золото, голубой (1,12 карата) и бесцветные бриллианты

Колье Echo, трансформирующееся в тиару, De Beers, белое золото, голубой (1,12 карата) и бесцветные бриллианты

Фото: De Beers

Колье Echo, трансформирующееся в тиару, De Beers, белое золото, голубой (1,12 карата) и бесцветные бриллианты

Колье Echo, трансформирующееся в тиару, De Beers, белое золото, голубой (1,12 карата) и бесцветные бриллианты

Фото: De Beers

Кольцо Echo, De Beers, белое золото, центральный круглый бриллиант (5,21 карата), бриллианты

Кольцо Echo, De Beers, белое золото, центральный круглый бриллиант (5,21 карата), бриллианты

Фото: De Beers

Колье Echo, трансформирующееся в тиару, De Beers, белое золото, голубой (1,12 карата) и бесцветные бриллианты

Фото: De Beers

Колье Echo, трансформирующееся в тиару, De Beers, белое золото, голубой (1,12 карата) и бесцветные бриллианты

Фото: De Beers

Кольцо Echo, De Beers, белое золото, центральный круглый бриллиант (5,21 карата), бриллианты

Фото: De Beers

Messika, Creations

Валери Мессика любит путешествовать в поисках новых идей и посвящать коллекции странам, в которых побывала. Поездка по Африке положила начало ее коллекции высокого ювелирного искусства из четырех сетов (более объемную часть покажут в октябре во время Парижской недели моды). Сотуар и чокер Groove c бусинками из родолита цвета красного вина и звеньями из белого золота с бриллиантовым паве — ода ярким закатам на юге Африки, колье и браслет Magnetique из белого золота и бриллиантов посвящены пустыне, колье Divine Enigma из белого золота с бриллиантовым паве и центральным овальным 18-каратным бриллиантом — звездам на ночном небе Намибии, а сет Velvet Rope из серег, чокера и сотуара с бриллиантами и тигровым глазом — палящему африканскому солнцу.

Колье Divine Enigma, Messika, белое золото, центральный овальный бриллиант (18 карат), бриллианты

Колье Divine Enigma, Messika, белое золото, центральный овальный бриллиант (18 карат), бриллианты

Фото: Pierre Verez for Messika

Колье Groove, Messika, белое золото, родолиты, бриллианты

Колье Groove, Messika, белое золото, родолиты, бриллианты

Фото: Messika

Браслет Groove, Messika, белое золото, родолиты, бриллианты

Браслет Groove, Messika, белое золото, родолиты, бриллианты

Фото: Messika

Колье Divine Enigma, Messika, белое золото, центральный овальный бриллиант (18 карат), бриллианты

Фото: Pierre Verez for Messika

Колье Groove, Messika, белое золото, родолиты, бриллианты

Фото: Messika

Браслет Groove, Messika, белое золото, родолиты, бриллианты

Фото: Messika

Mellerio, Pierreries

Коллекция-бестселлер Pierreries с цветными драгоценными камнями состоит из 12 пар серег, напоминающих украшения Mellerio 1820–1830 годов. На выбор предлагаются две модели из желтого и розового золота: минималистичные Cascade с одной линией камней и серьги-шандельеры Girandole с тремя нитями аметистов, празиолитов, топазов, цитринов, нежно-желтого и розового кварца. Их можно носить традиционным способом — парами, по одной или комбинировать между собой.

Серьги Pierreries Girandole, Mellerio, розовый кварц, бриллианты

Серьги Pierreries Girandole, Mellerio, розовый кварц, бриллианты

Фото: Mellerio

Серьги Pierreries Girandole, Mellerio, желтое золото, аметисты, бриллианты

Серьги Pierreries Girandole, Mellerio, желтое золото, аметисты, бриллианты

Фото: Mellerio

Серьги Pierreries Cascade, Mellerio, зеленые празиолиты, бриллианты

Серьги Pierreries Cascade, Mellerio, зеленые празиолиты, бриллианты

Фото: Mellerio

Серьги Pierreries Girandole, Mellerio, розовый кварц, бриллианты

Фото: Mellerio

Серьги Pierreries Girandole, Mellerio, желтое золото, аметисты, бриллианты

Фото: Mellerio

Серьги Pierreries Cascade, Mellerio, зеленые празиолиты, бриллианты

Фото: Mellerio

