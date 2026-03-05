Комфортный шопинг

В Красной Поляне (Сочи) открылся новый поп-ап-ПВЗ ЦУМа площадью 84 кв. м. Здесь можно забрать онлайн-заказ, сделанный на сайте магазина, воспользоваться комфортными примерочными и получить консультацию профессиональных стилистов. В пункт выдачи доставляют товары из коллекций ведущих мировых брендов и ski-капсулы от Dolce & Gabbana, MVST, Balmain, Bogner, MC2 Saint Barth, Stefano Ricci, Yves Salomon и других. Все заказы, оформленные онлайн в интернет-магазине tsum.ru, поступают в ПВЗ уже на следующий день после оформления. Оплата после примерки дает возможность отказаться от вещей, которые не подошли. Доступна и опция виртуальной примерки при помощи интерактивного экрана. В поп-ап-ПВЗ гостей ждут приветственный глинтвейн и фирменные подарки от ЦУМа.

Пять ароматов

К 8 Марта команда ресторана Quadrum в Four Seasons Hotel Moscow подготовила авторское сет-меню. Как изысканный аромат, ужин будет раскрываться постепенно: от легких верхних нот к богатой базе и теплому шлейфу. Каждому из пяти курсов сопутствует свой аромат. Страчателла, креветка эма эби, клубника, цитрус и фенхель — свежесть и сладость дополняет аккорд бузины. В фуа-гра с черемухой, инжиром и бальзамическим уксусом ощущается бархатистость, аромат черемухи усиливает ягодные акценты. Ризотто с шампанским и козьим сыром оттеняет жасмин, а ягненка — йогурт на основе козьего молока, в котором приготовлено мясо. Черную треску с топинамбуром сопровождает вкус и аромат трюфеля. Завершает ужин кокосово-лаймовое мороженое с цитрусовым снегом и кокосовым кремом. Аромат бадьяна добавляет ему пряную ноту и оставляет легкий, воздушный след.

Дух Флоренции

Итальянский парфюмерный дом Dr. Vranjes Firenze выпустил коллекцию Eau de Parfum Firenze in Translation. В ней восемь ароматов, призванных передать ощущения от пребывания во Флоренции и ее окрестностях. Итальянские названия ароматов — это слова, не имеющие точного перевода на другие языки. К примеру, Mattutino — это ритм раннего флорентийского утра. Его настроение — пряные ноты, имбирь и сандал. Meriggiare — отдых в тени жарким летним полднем. В композиции цветы липы, пчелиный воск и кедр. Tintinnio — звон бокалов в приятной компании, его передает искристый цитрусово-древесный аккорд. А Chiaroscuro — игра света и тени. Ноты — мускатный орех, бобы тонка и лаванда. Ароматы представлены во флаконах объемом 100 и 40 мл, а также в наборе Discovery Kit (8х1,5 мл).

Отдых в уединении

Курорт Raffles The Palm Dubai на побережье Пальма-Джумейра создан для тех, кто ценит личное пространство и индивидуальный подход к гостю. Люксы Raffles The Palm Dubai по уровню близки к частным резиденциям. В Duplex Suites высокие потолки и спальня в мезонине, из окон видны королевские сады. Signature Suites с видами на Аравийский залив и Пальма-Джумейру отличаются просторными гостиными и столовыми и обставлены мебелью Francesco Molon. В Premier Suites жилые и спальные зоны четко разделены. А Raffles Presidential Suite — двуспальный люкс с ванными из мрамора Rosa Portogallo, гардеробными, мини-кухней и просторной террасой с джакузи — это полноценная представительская резиденция. Гостям, желающим абсолютного уединения, курорт предлагает частные виллы. Raffles Royal Villa с четырьмя спальнями располагает собственным садом, зеленым внутренним двориком, террасой с бассейном и джакузи. А в Raffles Imperial Villa есть еще собственная спа-зона и отдельный вход. Проживание в люксах и виллах сопровождается трансфером из аэропорта, доступом в Raffles Club Lounge с завтраками, напитками и аперитивами, гибкими условиями въезда и выезда, особым обслуживанием в ресторанах, спа и пунктах, предлагающих развлечения на воде.

Традиции и технологии

Итальянский бренд Principe di Bologna провел съемку весенне-летней коллекции обуви и аксессуаров в барселонском бассейне «Олимп», где с разницей в 21 год снимались музыкальные клипы на песни «Slow» Кайли Миноуг и «Illusion» Дуа Липы.

В новом сезоне дизайнеры Principe di Bologna обратились к плетеным элементам на обуви, выполненным в традиционных тосканских ремесленных техниках. Верхняя часть нюдовых слингбэков связана крючком, а верх мюлей на каблуке kitten heel составлен из плетеных перекрещивающихся кожаных ремешков. В коллекции есть и универсальная, и вечерняя обувь. В качестве повседневной удобной обуви выступают сникеры из технического нейлона с замшевыми вставками, сандалии с леопардовым принтом и мокасины, напоминающие броги. А любительницам вечеринок и танцев понравятся сверкающие босоножки цвета серебристый металлик и остроносые туфли с микропряжкой. Мужчинам Principe di Bologna предлагает лоферы из кожи наплак с тонким покрытием, устойчивым к сгибам, изготовленные по бесшовной технологии Tubular, которая обеспечивает комфортную посадку, минимизирующую риск натереть ноги, а также трехцветные броги, сабо, выполненные в ручной технике патинаж, и замшевые кеды на сверхлегкой подошве. Изделия можно приобрести в монобрендовом бутике Principe di Bologna в ГУМе, а также в офлайн-магазинах и на сайте сети No One.

Эффектное разнообразие

Сеть мультибрендовых бутиков No One в новом сезоне предлагает женщинам примерить самые разные образы, от строгих и элегантных до дерзких. Стилисты рекомендуют комбинировать замшевую рубашку с белыми брюками Seventy, плетеной сумкой Dragon Diffusion и мокасинами Pantanetti. А джинсовый тотал-лук собрать из платья и брюк A.P.C., к которым подойдут спортшик-кроссовки Lemargo. Готический образ можно составить из приталенного черного платья Principe di Bologna и укороченной кожаной куртки Dondup в сочетании с короткими перчатками Merola Gloves и минималистичными сабо Renzo Mercuri. На теплую погоду будут хороши алые балетки Principe di Bologna и миниатюрный клатч Lancaster, а также комплект горчичного цвета из туфель Fabi, платка и сумки Coccinelle. Или шоколадного — из босоножек Vic Matie и замшевого тоута Gianni Chiarini. В качестве верхней одежды стилисты No One предлагают льняной тренч или непромокаемый плащ L’impermeable. А для эффектного коктейльного лука советуют обратить внимание на юбку с пайетками Principe di Bologna, надетую поверх платья с открытой спиной Comme des Fuckdown, c мюлями Casadei либо замшевыми туфлями Le Silla на шпильке. Одежда и аксессуары представлены в бутиках и на сайте No One, а во флагманах сети в ГУМе и «Авиапарке» примерить новинки можно под праздничный итальянский плейлист, подсластив выбор лимонными макарунами.

Ювелирные кисти

Модный дом Yana выпустил новые украшения в коллекции Tassel. Кольца, серьги, колье-пояса и чокеры с драгоценными кистями — одни из самых узнаваемых и популярных украшений бренда, важным достоинством которых является вариативность и возможность легко интегрировать их в любой образ. В новых кольцах Tassel кисти крепятся к массивному основанию в соответствии с трендом на крупные и заметные украшения. В коллекции Yana Jewellery больше 100 вариантов кистей Tassel из белого, желтого, розового, черненого золота и серебра.

Многогранная композиция

В сети магазинов парфюмерии и косметики «Рив Гош» появился аромат Sublime итальянского нишевого парфюмерного бренда Giardino Benessere. Начальные его ноты — африканский шиповник и сицилийское нероли, черная смородина Доломитовых Альп и цветы тосканского персика с черным чилийским перцем. Затем вступают тосканский ирис, апулийская магнолия и иранский шафран. Древесная база —кубинский кедр и индонезийский тик — придает композиции глубину и структурность, а завершают ее сингапурские пачули, серая амбра, мускус и африканское эбеновое дерево.

Утренняя свежесть

Французский бренд 100Bon производит парфюмерию из натуральных ингредиентов, приобретенных в небольших фермерских хозяйствах. Формулы ароматов сбалансированы, гармоничны и позволяют каждому ингредиенту звучать ярко, не затмевая остальные. Новый аромат Menthe & Mandarine создан парфюмером Алис Ле Бэр. В нем лимон, бергамот и черную смородину оттеняют мандарин, мята, пачули, кедр и амбра. Свежий и цитрусовый, он ассоциируется с весенним утром. Впрочем, аромат универсальный и будет актуален в любое время дня.

На каждый день

В весенне-летней коллекции «Игра настроений» бренд 2Mood вносит в непринужденные повседневные образы элементы спортивного стиля. Ключевые предметы — худи, анораки, джоггеры из футера. Их дополняют футболки оверсайз с винтажным принтом в стиле 1990-х. В коллекции есть и модели в деловом стиле: костюм из шерсти, кашемира и шелка, брюки с низкой посадкой из бархатистого хлопка. Романтичный образ помогут создать мини-комбинации и мини-юбки из струящейся вискозы с кружевной отделкой в тон. К широким джинсам длиной до щиколотки и джинсам-баллонам подойдут поло из хлопкового пике и рубашки в клетку. Вещи можно приобрести на сайте, в приложении и магазинах 2Mood.

Тройная поддержка

Французские дерматологические лаборатории Uriage представляют обновленную гамму средств для ухода за очень сухой, склонной к атопии кожей — «Ксемоз С8+». В названии серии отражено присутствие в этих средствах инновационных ингредиентов — восьми биомиметических церамидов, которые поддерживают барьерную функцию кожи на трех уровнях: физическом, иммунном и биологическом (микробиом). Продукты серии «Ксемоз С8+» включают до 93% ингредиентов натурального происхождения и очень хорошо переносятся взрослыми и детьми, поэтому могут стать универсальными средствами ухода за кожей для всей семьи. В серию входят бальзам для тела, крем для лица, SOS-спрей, крем-концентрат, уход для кожи вокруг глаз, стик для губ, а также очищающий гель и масло с церамидами.