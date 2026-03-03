В Ленобласти рейсовый автобус лоб в лоб столкнулся с машиной такси

Утром 3 марта на 66-м км трассы А-180 «Нарва» произошло лобовое столкновение рейсового автобуса маршрута №888 с легковым автомобилем такси модели Chery Tiggo. Об этом сообщили в Ленинградской областной противопожарно-спасательной службе (Леноблпожспас).

Фото: Пресс-служба Ленинградской областной противопожарно-спасательной службы

Сигнал об аварии поступил в экстренные службы в 7:49. Информация о пострадавших уточняется. На месте ДТП работает личный состав 120-й пожарной части Волосовского отряда Леноблпожспас.

UPD: Водитель легкового автомобиля деблокирован, госпитализирован в Гатчинскую ЦРБ. Также госпитализирована пассажир автобуса. На месте работают четыре бригады скорой помощи.

Артемий Чулков