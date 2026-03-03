УФАС Забайкалья не смогло через суд оспорить антиалкогольный закон

Забайкальский краевой суд признал законными нормы, устанавливающие ограничения для продажи алкоголя во встроенных помещениях в жилых домах. Это решение было также подтверждено в апелляционной инстанции, сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.

Из решения суда следует, что законодатели «действовали в рамках своих полномочий», а ранее принятая ими инициатива «была рассчитана на защиту жителей Забайкалья от влияния алкоголя». Согласно официальным данным правительства, после вступления закона в силу число алкомаркетов в Чите сократилось с 770 до 380.

В декабре 2025 года стало известно, что управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) Забайкалья через суд добивается отмены регионального антиалкогольного закона. По мнению ведомства, он создавал «условия для монополизации рынка розничной торговли алкоголем», а из-за новых правил было закрыто около 400 торговых точек, УФАС получило более 100 обращений от предпринимателей.

Региональный закон был принят по инициативе краевой прокуратуры в апреле 2025 года депутатами заксобрания Забайкалья. Закон ограничил время продажи алкоголя в розничных точках с 12:00 до 22:00. Магазины, расположенные в многоквартирных домах, обязали размещать алкогольную продукцию в залах, отделенных от других товаров. Кроме того, появилось требование к минимальной торговой площади магазинов — не менее 300 кв. м.

Влад Никифоров, Иркутск