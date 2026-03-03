Нападающий «Колумбуса» Кирилл Марченко признан первой звездой дня в НХЛ

Российский форвард «Колумбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко стал первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). В гостевом матче против «Нью-Йорк Рейнджерс» он отметился результативной передачей и двумя шайбами, в том числе победной в овертайме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Brad Penner / Imagn Images / Reuters Фото: Brad Penner / Imagn Images / Reuters

Встреча завершилась со счетом 5:4. После второго периода «Рейнджерс» уступали — 0:4, однако команде удалось отыграться и перевести игру в овертайм благодаря голам Владислава Гаврикова, Уильяма Боргена и дублю Гейба Перро. В составе «Колумбуса» отличились Адам Фантилли, Шон Монахан и Мэтью Оливер. Голевой пас отдал Иван Проворов.

Второй звездой дня признали американского вратаря «Сиэтл Кракен» Джоуи Даккорда. Его команда на своем льду обыграла «Каролина Харрикейнс» — 2:1. Голкипер отразил 35 бросков по своим воротам.

Третьей звездой стал американский нападающий «Филадельфия Флайерс» Ноа Кейтс. В выездной встрече против «Торонто Мейпл Лифс» он забил гол и записал в свой актив результативную передачу. Гости одержали победу в серии буллитов — 3:2.

Таисия Орлова