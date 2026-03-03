Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
«Хезболла» заявила об ударах по трем израильским базам

Ливанское движение «Хезболла» заявило об атаках на три военные базы Израиля. Ракетные удары были нанесены по штабу 210-й дивизии в Нафахе, по авиабазе Рамат-Давид у города Афула и базе ВВС на горе Мерон.

В «Хезболле» заявили, что нанесли удары в ответ на «преступную израильскую агрессию против десятков ливанских городов и поселков». Насколько успешными были эти удары, в движении не сообщили. Израильская сторона не комментировала удары «Хезболлы».

28 февраля США и Израиль атаковали Иран. В ответ Тегеран нанес удары по Израилю и американским базам в Персидском заливе. 2 марта армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что «Хезболла» вступила в военный конфликт на стороне Ирана и нанесла ракетный удар по территории Израиля, после чего ЦАХАЛ начала наступление против «Хезболлы» в Ливане.

Подробности — в материале «Ъ» «Война с Ираном расширяет географию».

